हिमाचल में फिर तेज हुआ मानसून, 20 अगस्त तक येलो अलर्ट, 114 सड़कें बंद
हिमाचल प्रदेश के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। आईएमडी ने 20 अगस्त तक हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
Himachal Pradesh Mausam: हिमाचल प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। शुक्रवार को राजधानी शिमला में दो दिन बाद जोरदार बारिश हुई, जबकि सिरमौर, कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर, सोलन समेत कई जिलों में भी बारिश दर्ज की गई। कुछ क्षेत्रों में दिनभर बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने राज्य में 20 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान जताते हुए कई जिलों के लिए येलो और ओरेंज अलर्ट जारी किया है।
इन जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 15 अगस्त को बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। 16 अगस्त को चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। 17 अगस्त को बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ओरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 18 अगस्त को कांगड़ा और सिरमौर जिलों में भी ओरेंज अलर्ट रहेगा। मौसम विभाग का कहना है कि 17 और 18 अगस्त को मौसम सबसे अधिक खराब रहने के आसार हैं। इन दिनों भूस्खलन, नालों और खड्डों में जलस्तर बढ़ने तथा यातायात प्रभावित होने की आशंका है। 19 और 20 अगस्त को भी राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी रहेगा। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है।
धर्मशाला में हुई सबसे ज्यादा बारिश
बीते 24 घंटों के दौरान धर्मशाला में सबसे अधिक 91.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा धर्मशाला एडब्ल्यूएस में 60 मिलीमीटर, नैना देवी में 44.6 मिलीमीटर, जोगिंदरनगर में 35 मिलीमीटर, नालागढ़ में 34 मिलीमीटर, ब्रह्माणी में 27.6 मिलीमीटर और बिलासपुर सदर में 25.8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई।
गिरि जंटोन डैम का खोला गया गेट
सिरमौर जिला के कई इलाकों में बारिश का क्रम लगातार जारी है। इसे देखते हुए गिरि जटोंन डैम के गेट खोलकर पानी छोड़ा गया। जिला प्रशासन ने मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों को सचेत रहने की हिदायत दी है।
हिमाचल प्रदेश में 114 सड़कें बंद
लगातार बारिश और भूस्खलन का असर जनजीवन पर साफ दिखाई दे रहा है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की शाम की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 114 सड़कें बंद हैं। इनमें मंडी जिले में सबसे अधिक 39 सड़कें अवरुद्ध हैं। कुल्लू में 33, शिमला में 13, चंबा में 9, ऊना और कांगड़ा में 6-6 तथा सिरमौर में 5 सड़कें यातायात के लिए बंद हैं। राज्य में 250 पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं। अकेले मंडी जिले में 212 पेयजल योजनाएं ठप होने से कई उपमंडलों में पानी की आपूर्ति प्रभावित हुई है। बिजली व्यवस्था भी प्रभावित हुई है और प्रदेश में 10 ट्रांसफार्मर खराब हैं। इनमें शिमला जिले में 7, कुल्लू में 2 और चंबा में 1 ट्रांसफार्मर शामिल है।
मानसून सीजन के दौरान नुकसान और जनहानि का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार 30 जून से अब तक बारिश से जुड़ी विभिन्न घटनाओं में 181 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 103 लोगों की जान सड़क हादसों में गई है। इस अवधि में 283 लोग घायल हुए हैं, जबकि एक व्यक्ति अब भी लापता है। भारी बारिश और भूस्खलन जैसी घटनाओं के कारण 82 घर, 14 दुकानें और 258 पशुशालाएं पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी हैं। इसके अलावा 302 मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा है।
प्रदेश में अब तक 955 करोड़ रुपये के नुकसान का आकलन किया गया है। विभिन्न विभागों में सबसे अधिक क्षति लोक निर्माण विभाग को हुई है। विभाग को अकेले 717 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचा है। प्रशासन ने मौसम की चेतावनियों को गंभीरता से लेने और संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी है।
रिपोर्ट : यूके शर्मा
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।