हिमाचल में भारी बारिश का येलो अलर्ट, इन 10 जिलों में मौसम रहेगा खराब?

Himachal Pradesh Weather: मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में आज और कल गरज चमक के साथ झमाझम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश के किन जिलों में कैसा रहेगा मौसम जानने के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, शिमलाSun, 7 Sep 2025 04:50 PM
हिमाचल प्रदेश में एकबार फिर मौसम खराब होने वाला है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में आज और कल गरज चमक के साथ झमाझम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने इसके बाद 9 से 13 सितंबर तक कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है।

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान हिमाचल प्रदेश के उना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। कुछ जगहों पर जोरदार बारिश भी हो सकती है। IMD ने सूबे में कल भी झमाझम बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है।

मौसम विभाग ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश के उना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके बाद बारिश की तीव्रता में कमी आने का अनुमान है।

मौसम विभाग की मानें तो 9 से 13 सितंबर तक गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार, 7 सितंबर को अलग-अलग स्थानों पर एक या दो बार भारी बारिश भी हो सकती है।

इस बीच पीटीआई-भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भूस्खलन प्रभावित अखाड़ा बाजार इलाके में मलबे से शनिवार को 4 और लोगों की लाशें बरामद हुईं। इसके साथ ही आपदा में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है।

अखाड़ा बाजार इलाके में मंगलवार और बृहस्पतिवार को भूस्खलन हुआ था जिससे कई इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं। एक अब भी लापता है। इस बीच चंबा जिले के भरमौर-मणिमहेश में बचाव अभियान 64 फंसे हुए तीर्थयात्रियों को हवाई मार्ग से निकालने के बाद समाप्त हो गया।

(पीटीआई-भाषा और IMD के इनपुट पर आधारित)

