Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

हिमाचल में 25 अक्टूबर तक कैसा रहेगा मौसम? जनजातीय क्षेत्रों में सर्दी का सितम शुरू

By Praveen Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
Follow us on Google News
share

मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में 25 अक्टूबर तक बारिश या बर्फबारी की कोई संभावना नहीं है। हालांकि, जनजातीय क्षेत्रों में ठंड अब असर दिखाने लगी है और कई जगह पारा तेजी से लुढ़क रहा है।

Himachal Weather forecast
हिमाचल मौसम अनुमान

हिमाचल प्रदेश में अगले एक सप्ताह तक मौसम साफ रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 25 अक्टूबर तक प्रदेश के मैदानी, मध्यवर्ती और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश या बर्फबारी की संभावना नहीं है। दिन में धूप खिलने से मौसम सुहावना रहेगा, जबकि रात के तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ सकती है। जनजातीय क्षेत्रों में सर्दी का असर तेज हो गया है और पारा जमाव बिंदू के करीब पहुंच गया है। लाहौल स्पीति जिला के मुख्यालय केलांग में न्यूनतम तापमान 0.3 डिग्री, कुकुमसेरी में 0.8 डिग्री, ताबो में 2.1 डिग्री और किन्नौर जिला के कल्पा में 3.2 डिग्री सेल्सियस रहा। राज्य का औसत न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.5 डिग्री कम रहा, हालांकि पिछले 24 घंटों के मुकाबले इसमें 0.2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

ये भी पढ़ें:दिल्ली की हवा फिर ‘जहरीली’; 3 दिन में डबल हुआ AQI, सांसों पर आएगा संकट?

जनजातीय क्षेत्रों में बढ़ी ठंड, केलांग सबसे ठंडा

प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में रातें सर्द होने लगी हैं। लाहौल-स्पीति जिले के केलांग और कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान एक डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। ताबो में पारा 2.1 डिग्री और किन्नौर जिले के कल्पा में 3.2 डिग्री सेल्सियस रहा। इन क्षेत्रों में रात और सुबह के समय ठंड का असर अधिक महसूस किया जा रहा है।

सोमवार सुबह दर्ज आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान केलांग में 0.3 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके बाद कुकुमसेरी में 0.8 डिग्री, ताबो में 2.1 डिग्री और कल्पा में 3.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मनाली में न्यूनतम तापमान 5.9 डिग्री और सेओबाग में 6.8 डिग्री सेल्सियस रहा।

शिमला में 12 डिग्री, पांवटा साहिब सबसे गर्म

राज्य के विभिन्न मौसम केंद्रों में दर्ज न्यूनतम तापमान के अनुसार भुंतर में 8.1 डिग्री, सोलन में 8.5 डिग्री, पालमपुर में 10.0 डिग्री, सुंदरनगर में 10.1 डिग्री, कुफरी में 10.8 डिग्री और बरमाणा में 11.0 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। शिमला में न्यूनतम तापमान 12.0 डिग्री, जुब्बड़हट्टी और मंडी में 12.4 डिग्री, बिलासपुर में 12.5 डिग्री तथा देहरा गोपीपुर में 14.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

ऊना में न्यूनतम तापमान 14.5 डिग्री, नाहन में 15.2 डिग्री, नेरी में 15.9 डिग्री और धर्मशाला में 16.9 डिग्री सेल्सियस रहा। पांवटा साहिब में न्यूनतम तापमान 21.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो उपलब्ध आंकड़ों में सबसे अधिक रहा।

ये भी पढ़ें:बिहार में दुर्गा पूजा पर जमकर घूमें मेला, मौसम का मिलेगा साथ; ठंड कब से बढ़ेगी

कई शहरों में सामान्य से नीचे रहा न्यूनतम तापमान

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार सुंदरनगर में न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.6 डिग्री, भुंतर में 1.0 डिग्री, पालमपुर में 3.2 डिग्री, सोलन में 0.9 डिग्री और मनाली में 0.1 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। कांगड़ा में तापमान सामान्य से 0.7 डिग्री, मंडी में 1.4 डिग्री और बिलासपुर में 2.0 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया।

केलांग में न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.7 डिग्री, नाहन में 2.6 डिग्री और ऊना में 1.8 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। भुंतर और पालमपुर में भी सामान्य की तुलना में तापमान में कमी दर्ज की गई। इसके विपरीत शिमला में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.1 डिग्री, धर्मशाला में 3.4 डिग्री और जुब्बड़हट्टी में 0.4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। कल्पा में न्यूनतम तापमान सामान्य के बराबर दर्ज किया गया।

धूप से दिन में सुहावना रहेगा मौसम

प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से मौसम साफ रहने और धूप खिलने से दिन के समय राहत बनी हुई है। सोमवार को भी शिमला और मनाली सहित कई क्षेत्रों में धूप खिली है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 25 अक्टूबर तक बारिश और बर्फबारी की संभावना नहीं है। ऐसे में दिन का मौसम सामान्य रहने का अनुमान है, जबकि रात के तापमान में उतार-चढ़ाव के बीच ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ठंड का असर बना रह सकता है।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

ये भी पढ़ें:अगले कुछ दिन मौसम शुष्क रहने के आसार, दून में दिन और रात के तापमान में बड़ा अंतर
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Weather News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

Hindi Newsहिमाचल प्रदेश न्यूज़हिमाचल में 25 अक्टूबर तक कैसा रहेगा मौसम? जनजातीय क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड