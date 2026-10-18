हिमाचल प्रदेश में तेजी से गिर रहा पारा, माइनस में पहुंचा तापमान; 24 अक्टूबर तक कैसा रहेगा मौसम
हिमाचल प्रदेश में अक्टूबर के दौरान ठंड तेजी से बढ़ रही है। राज्य के जनजातीय इलाकों में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे पहुंच गया है। लाहौल-स्पीति जिला के मुख्यालय केलांग में रविवार को न्यूनतम तापमान माइनस 1.6 डिग्री और कुकुमसेरी में माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
Himachal Pradesh Weather: हिमाचल प्रदेश में अक्टूबर के दौरान ठंड तेजी से बढ़ रही है। राज्य के जनजातीय इलाकों में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे पहुंच गया है। लाहौल-स्पीति जिला के मुख्यालय केलांग में रविवार को न्यूनतम तापमान माइनस 1.6 डिग्री और कुकुमसेरी में माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। किन्नौर के कल्पा में तापमान 2.8 डिग्री रहा। हालांकि, रविवार को शिमला और मनाली सहित राज्य के अधिकतर हिस्सों में धूप खिलने से मौसम सुहावना बना हुआ है।
मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश में आगामी 24 अक्टूबर तक बारिश और बर्फबारी की संभावना नहीं है। इस दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहने और धूप खिलने के आसार हैं। ऐसे में दिन के समय लोगों को सुहावने मौसम का अनुभव हो सकता है, जबकि जनजातीय और ऊंचाई वाले इलाकों में रात तथा सुबह के समय ठंड बनी रहेगी।
जनजातीय इलाकों में तेजी से गिर रहा पारा
लाहौल-स्पीति के केलांग में न्यूनतम तापमान माइनस 1.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह राज्य के उपलब्ध तापमान आंकड़ों में सबसे कम रहा। केलांग में पिछले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 0.9 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। इस तरह जनजातीय क्षेत्र में अक्टूबर में ही सर्दी का असर तेज होने लगा है।
किन्नौर के कल्पा में न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं, ताबो में तापमान 1.5 डिग्री दर्ज किया गया। इन इलाकों में रात के समय ठंड का असर अधिक महसूस हो रहा है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान में गिरावट के चलते सुबह और शाम ठंड बढ़ रही है। रविवार को राज्य का औसत न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.8 डिग्री नीचे रिकार्ड हुआ।
बीते 24 घंटों में कुछ जगह हल्की बारिश
राज्य में बीते 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई। लाहौल-स्पीति के कुकुमसेरी में 4.8 मिलीमीटर, किन्नौर के निचार में 2.3 मिलीमीटर और चंबा के जोत में 1.2 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके बावजूद प्रदेश में कहीं भी बर्फबारी होने की रिपोर्ट नहीं है।
रविवार को मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार शिमला में न्यूनतम तापमान 10.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुंदरनगर में 10.8, भुंतर में 7.2, धर्मशाला में 14.2, ऊना में 14.5, नाहन में 13.9, पालमपुर में 10.5, सोलन में 8.8, मनाली में 7.4 और कांगड़ा में 12.4 डिग्री तापमान रहा। मंडी में न्यूनतम तापमान 14.3, बिलासपुर में 13.0 और जुब्बड़हट्टी में 12.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
पांवटा साहिब में 21 डिग्री, कई मैदानी इलाकों में मौसम सुहावना
प्रदेश के अपेक्षाकृत गर्म इलाकों में पांवटा साहिब में न्यूनतम तापमान 21.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सराहन में यह 17.8, देहरा गोपीपुर में 14.0, नेरी में 16.1 और बरठीं में 12.7 डिग्री रहा। सैंज में न्यूनतम तापमान 8.5 और बजौरा में 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कुफरी में 7.8 और कल्पा में 2.8 डिग्री तापमान रहा। वहीं, ताबो में 1.5 और केलांग तथा कुकुमसेरी में तापमान शून्य से नीचे दर्ज किया गया।
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 24 अक्टूबर तक प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना है। इस अवधि में बारिश और बर्फबारी के आसार नहीं हैं। हालांकि जनजातीय क्षेत्रों में कम न्यूनतम तापमान के कारण ठंड का असर बना रहेगा।
रिपोर्ट : यूके शर्मा
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