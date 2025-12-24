Hindustan Hindi News
Hindi Newsहिमाचल प्रदेश न्यूज़Himachal pradesh weather forecast temperature in minus snowfall update
हिमाचल प्रदेश के मौसम पर बड़ा अपडेट, माइनस में पहुंच गया तापमान; कब होगी बर्फबारी

हिमाचल प्रदेश के मौसम पर बड़ा अपडेट, माइनस में पहुंच गया तापमान; कब होगी बर्फबारी

संक्षेप:

हिमाचल प्रदेश के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, हिमाचल के कई इलाकों में तापमान माइनस में पहुंच गया है। विभाग ने बर्फबारी का भी अपडेट दिया है।

Dec 24, 2025 11:51 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
Himachal Pradesh Weather: हिमाचल प्रदेश में इन दिनों मौसम का दोहरा असर देखने को मिल रहा है। एक ओर ऊंचे और जनजातीय इलाकों में कड़ाके की ठंड के साथ पारा माइनस में पहुंच गया है, वहीं निचले और मैदानी जिलों में घने कोहरे ने जनजीवन को प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने अगले चार दिन मैदानी व निचले इलाकों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। आगामी 28 और 30 दिसम्बर को उच्च पर्वतीय इलाकों में बर्फ गिरने का अनुमान है। लेकिन हिल स्टेशनों शिमला और मनाली में एक हफ्ते तक बर्फबारी होने के आसार नहीं हैं। बारिश-बर्फबारी न होने से राज्य में सुखी ठंड लोगों को परेशान कर रही है।

जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति के कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान माइनस 6.2 डिग्री सेल्सियस और ताबो में माइनस 4.7 डिग्री दर्ज किया गया। इससे जलस्रोत जम गए हैं और सुबह-शाम ठंड का असर और तेज हो गया है। इसके अलावा कल्पा में न्यूनतम तापमान माइनस 0.6 डिग्री, मनाली में 2.3 डिग्री, सोलन में 2.4 डिग्री और पालमपुर में 3.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। राजधानी शिमला में न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस रहा। इसमें बीते 24 घंटों के दौरान गिरावट दर्ज की गई है, जबकि पर्यटन नगरी मनाली के पारे में भी कमी आई है।

मंडी में न्यूनतम तापमान 6.7 डिग्री, बिलासपुर में 8.5 डिग्री, हमीरपुर में 6.8 डिग्री, ऊना में 6.6 डिग्री, नाहन में 8.1 डिग्री, धर्मशाला में 9.8 डिग्री, पांवटा साहिब में 9.0 डिग्री और नेरी में 10.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में मौसम शुष्क रहा, लेकिन निचले जिलों में घने कोहरे का व्यापक असर देखा गया। बिलासपुर में बेहद घना कोहरा छाया रहा, जहां दृश्यता घटकर केवल 20 मीटर तक रह गई, जबकि सुंदरनगर में घने कोहरे के कारण दृश्यता 70 मीटर और मंडी में करीब 200 मीटर रिकॉर्ड की गई।

मौसम विभाग ने अगले चार दिनों तक निचले और मैदानी इलाकों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। पूर्वानुमान के मुताबिक आगामी 27 दिसंबर तक प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा। 28 दिसंबर को ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। इसके बाद 29 दिसंबर को फिर मौसम साफ रहने का अनुमान है, जबकि 30 दिसंबर को एक बार फिर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है।

हालांकि मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस दौरान शिमला और मनाली में बर्फबारी के कोई आसार नहीं हैं। गौरतलब है कि दिसंबर माह लगभग समाप्त होने को है, लेकिन अब तक शिमला, कुफरी और मनाली जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सीजन की पहली बर्फबारी नहीं हुई है। इससे सैलानी निराश हैं और उन्हें अभी भी पहले स्नोफॉल का इंतजार करना पड़ रहा है।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

Himachal Pradesh News

