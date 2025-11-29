पश्चिमी विक्षोभ का असर; हिमाचल में बिगड़ेगा मौसम, चोटियों पर गिरेगी बर्फ

संक्षेप: हिमाचल प्रदेश में मौसम बदलने वाला है। हिमाचल प्रदेश पश्चिमी विक्षोभ का असर देखा जाएगा। इसके असर से हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश, बर्फबारी या हिमपात देखने को मिल सकता है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम बदलने वाला है। मौसम में यह बदलाव हिमाचल प्रदेश में 5 दिसंबर से देखा जाएगा। 5 दिसंबर से हिमाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में हिमपात के आसार हैं।

मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक, 4 दिसंबर तक हिमाचल प्रदेश में मौसम सूखा रहेगा, इसके बाद ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम की गतिविधियां तेज होने की उम्मीद है। दिसंबर के पहले हफ्ते में आने वाले पश्चिमी विक्षोभ के असर से बीच के पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश या हिमपात हो सकता है। आने वाले हफ्ते में सर्दी और ज्यादा कड़ाके की होगी।

केंद्र ने बुलेटिन में कहा कि चार दिसंबर को ऊंचे पहाड़ों पर कुछ जगहों पर और पांच दिसंबर को बीच और ऊंचे पहाड़ों दोनों पर हल्की बारिश या बर्फबारी की के आसार है। यह बदलाव इस इलाके में आ रहे एक नए पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हो रहा है।

विभाग ने कहा कि राज्य के कई हिस्सों में ठंड ने पहले ही अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। लाहौल-स्पीति के ताबो में सबसे कम तापमान माइनस सात डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो इस मौसम की अब तक की सबसे ठंडी रातों में से एक थी।

कई जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 2-3 डिग्री कम रहा, जबकि अधिकतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस और 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। बुलेटिन के अनुसर कुछ इलाकों में, खासकर बिलासपुर में भाखड़ा डैम जलाशय और मंडी में बल्ह घाटी के आसपास घने कोहरे की भी खबर है। मौसम विभाग ने गाड़ी चलाने वालों को सुबह जल्दी और देर रात यात्रा के दौरान सावधानी बरतने और फॉग लाइट का इस्तेमाल करने की सलाह दी है।