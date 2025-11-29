Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsहिमाचल प्रदेश न्यूज़himachal pradesh weather forecast snowfall likely in higher reaches
पश्चिमी विक्षोभ का असर; हिमाचल में बिगड़ेगा मौसम, चोटियों पर गिरेगी बर्फ

पश्चिमी विक्षोभ का असर; हिमाचल में बिगड़ेगा मौसम, चोटियों पर गिरेगी बर्फ

संक्षेप:

हिमाचल प्रदेश में मौसम बदलने वाला है। हिमाचल प्रदेश पश्चिमी विक्षोभ का असर देखा जाएगा। इसके असर से हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश, बर्फबारी या हिमपात देखने को मिल सकता है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Sat, 29 Nov 2025 04:25 PMKrishna Bihari Singh वार्ता, शिमला
share Share
Follow Us on

हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम बदलने वाला है। मौसम में यह बदलाव हिमाचल प्रदेश में 5 दिसंबर से देखा जाएगा। 5 दिसंबर से हिमाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में हिमपात के आसार हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक, 4 दिसंबर तक हिमाचल प्रदेश में मौसम सूखा रहेगा, इसके बाद ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम की गतिविधियां तेज होने की उम्मीद है। दिसंबर के पहले हफ्ते में आने वाले पश्चिमी विक्षोभ के असर से बीच के पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश या हिमपात हो सकता है। आने वाले हफ्ते में सर्दी और ज्यादा कड़ाके की होगी।

केंद्र ने बुलेटिन में कहा कि चार दिसंबर को ऊंचे पहाड़ों पर कुछ जगहों पर और पांच दिसंबर को बीच और ऊंचे पहाड़ों दोनों पर हल्की बारिश या बर्फबारी की के आसार है। यह बदलाव इस इलाके में आ रहे एक नए पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हो रहा है।

विभाग ने कहा कि राज्य के कई हिस्सों में ठंड ने पहले ही अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। लाहौल-स्पीति के ताबो में सबसे कम तापमान माइनस सात डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो इस मौसम की अब तक की सबसे ठंडी रातों में से एक थी।

कई जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 2-3 डिग्री कम रहा, जबकि अधिकतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस और 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। बुलेटिन के अनुसर कुछ इलाकों में, खासकर बिलासपुर में भाखड़ा डैम जलाशय और मंडी में बल्ह घाटी के आसपास घने कोहरे की भी खबर है। मौसम विभाग ने गाड़ी चलाने वालों को सुबह जल्दी और देर रात यात्रा के दौरान सावधानी बरतने और फॉग लाइट का इस्तेमाल करने की सलाह दी है।

विभाग ने कहा है कि सर्दियों के आने के साथ आने वाले दिनों में तापमान के स्तर में और गिरावट आने की उम्मीद है, खासकर इस क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ का असर गहराने के बाद। बुलेटिन में ऊंचाई वाले इलाकों में रहने वालों को हिमपात के कारण होने वाली संभावित दिक्कतों के लिए तैयार रहने की सलाह दी गई है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Himachal Pradesh Weather

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।