हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी, अगले 24 घंटे कैसा रहेगा मौसम; IMD ने बताया

हिमाचल प्रदेश के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में प्रदेश के कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का अपडेट जारी किया गया है।

हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम के कड़े तेवर जारी हैं। किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिलों में फिर से बर्फबारी हुई है, वहीं शिमला और राज्य के अन्य हिस्सों में आज सुबह से धूप खिली और लोगों ने राहत की सांस ली। राज्य के मैदानी भागों में तीन दिन लगातार बारिश के बाद गुरूवार को मौसम खुल गया है, लेकिन मौसम विभाग ने अगले 24 घण्टों में राज्य के मैदानी और मध्यपर्वतीय इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई है। हालांकि इस दौरान किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ अब कमजोर पड़ रहा है और 11 से 15 अक्तूबर तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ और शुष्क रहेगा।

इस बीच जनजातीय और ऊंचाई वाले इलाकों में पिछले दिनों हुई भारी बर्फबारी के कारण ठंड का प्रकोप जारी है। लाहौल-स्पीति जिला में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे दर्ज किया गया। केलांग में गुरूवार को माइनस 1 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। कुकुमसरेी में माइनस 0.9, ताबो में 3.5, नारकंडा में 5.5, कुफरी में 7.8, मनाली में 7.7, कल्पा में 3, पालमपुर में 9.5, शिमला में 9.8, भुंतर में 11, संदरनगर में 11.5, सोलन में 10.4 और बजुआरा में 11 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। राज्य का औसत न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.7 डिग्री नीचे है। बीते 24 घंटों में सराहन में सबसे ज्यादा 25 मिमी बारिश हुई। सांगला में 12, मनाली में 11, गोहर में 10 और कल्पा में 8 मिमी बारिश दर्ज की गई।

किन्नौर के ऊपरी क्षेत्रों में बीती रात हुई बर्फबारी और मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। जिले के सीमावर्ती गांव छितकुल में आज सुबह लगभग दो इंच ताजा बर्फबारी हुई। बर्फबारी और बारिश से बागवानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई ऊंचाई वाले इलाकों में अभी भी सेब की फसल पेड़ों पर लगी है, जिससे तुडान का कार्य प्रभावित हो गया है और बागवानों को नगदी फसल को लेकर आर्थिक नुकसान की चिंता है। उधर, लाहौल स्पीति जिला में भी बर्फबारी के कारण जनजीवन पर असर पड़ा है। सड़कों पर भी हालात कठिन हैं। मनाली-लेह और मनाली-काजा मार्गों पर बर्फबारी के कारण सीमा सड़क संगठन ने सड़क बहाली का काम तेज कर दिया है।