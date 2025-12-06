Hindustan Hindi News
हिमाचल प्रदेश में 7 दिसंबर से होगी बर्फबारी, चलेंगी तेज हवाएं; IMD अपडेट

हिमाचल प्रदेश के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। तेज रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है।

Dec 06, 2025 11:50 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
Himachal Pradesh Weather: हिमाचल प्रदेश में ठंड का कहर लगातार बढ़ रहा है, जिसने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हिल स्टेशन मनाली में इस सीजन की अब तक की सबसे सर्द रात दर्ज की गई, जहां न्यूनतम तापमान गिरकर 1.1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जो पिछले 24 घंटों में 2.3 डिग्री की गिरावट है। उच्च पर्वतीय और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में शीतलहर का असर बढ़ गया है और कल यानी 7 दिसंबर को इन क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। बीती रात तेज हवाओं ने भी ठंड का असर और तीखा कर दिया। लाहौल-स्पीति के ताबो में हवा की रफ्तार 39 किलोमीटर प्रति घंटा और किन्नौर के रिकांगपियो में 37 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई।

विभाग के अनुसार 8 से 12 दिसंबर तक मौसम फिर से साफ रहेगा, लेकिन अगले दो दिनों तक राज्य के मैदानी इलाकों में अनेक स्थानों पर घना कोहरा छाने का अलर्ट जारी किया गया है। आज बिलासपुर में कोहरे के कारण दृश्यता केवल 100 मीटर दर्ज की गई, जबकि मंडी में भी कोहरे का असर देखने को मिला। दिसंबर की सुखी ठंड ने लोगों को और अधिक परेशान किया है क्योंकि प्रदेश में पिछले एक माह से बादल नहीं बरसे हैं, जिसके चलते बारिश और बर्फबारी दोनों की कमी महसूस की जा रही है। इसका सीधा प्रभाव खेती-बाड़ी पर पड़ रहा है और गेहूं सहित अन्य फसलों की बिजाई प्रभावित हुई है।

कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यदि मौसम इसी तरह सूखा रहा तो फसलों के विकास और उत्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। जनजातीय जिलों लाहौल-स्पीति और किन्नौर में न्यूनतम तापमान शून्य से कई डिग्री नीचे बना हुआ है और प्राकृतिक जलस्रोत जम गए हैं। कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान -5.6 डिग्री, ताबो में -4.4 डिग्री और किन्नौर के कल्पा में -0.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। राज्य के कई अन्य शहर भी कड़ाके की ठंड से प्रभावित हैं और एक दर्जन शहरों का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे चला गया है।

अन्य शहरों के न्यूनतम पारे की बात करें तो शिमला में 8.6, सुंदरनगर में 2, भुंतर में 1.5, धर्मशाला में 6, ऊना में 5.9, नाहन में 10.3, पालमपुर में 3, सोलन में 3, कांगड़ा में 4.4, मंडी में 3.1, बिलासपुर में 6.7, हमीरपुर में 3.2, कुफरी में 5.2, जुब्बड़हट्टी में 7.8, नारकंडा में 2.2, रिकांगपिओ में 2.1 और सराहन में 4.8 डिग्री सेल्सियस रहा।

राज्य का औसतन न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.9 डिग्री नीचे दर्ज किया गया है और पिछले 24 घंटों में न्यूनतम पारे में 0.2 डिग्री की गिरावट आई है। मैदानी भागों में भीषण ठंड ने लोगों को घरों में दुबकने पर मजबूर कर दिया है और सुबह-शाम सड़कों पर आवाजाही कम देखी जा रही है।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

