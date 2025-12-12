2 दिन बाद बदल जाएगा हिमाचल प्रदेश का मौसम, इन इलाकों में होगी बर्फबारी

Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
Himachal pradesh weather forecast snowfall alert in many ditricts
Dec 12, 2025 10:45 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
Himachal Pradesh Snowfall: हिमाचल प्रदेश में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और खासतौर पर निचले और मैदानी जिलों में सर्दी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बिलासपुर और मंडी शहर आज घने कोहरे की चादर में लिपटे रहे। इस कारण सुबह के समय विज़िबिलिटी बिलासपुर में 50 मीटर और मंडी में 500 मीटर तक गिर गई। बिलासपुर में कोहरा इतना घना था कि सड़क पर वाहन चालकों को रफ्तार बेहद धीमी रखनी पड़ी। मौसम विभाग ने इन दोनों शहरों में अगले दो दिनों तक सुबह और शाम घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। कोहरे के चलते खासकर कार्यालय जाने वाले लोगों और स्कूल बसों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। उधर, पूरे प्रदेश में अगले दो दिनों तक मौसम साफ रहने का अनुमान है। 14 दिसंबर को भी मैदानी और मध्य ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम साफ रहेगा, जबकि ऊपरी पर्वतीय हिस्सों में हल्की बर्फबारी की संभावना जताई गई है। 15 से 18 दिसंबर तक भी पूरे राज्य में मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। लेकिन कड़ाके की ठंड से राहत मिलने की उम्मीद कम दिखाई दे रही है।

इस बीच राज्य के निचले जिलों का न्यूनतम तापमान लगातार गिर रहा है और यही वजह है कि मंडी, उना, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन और कांगड़ा जिलों की रातें हिल स्टेशन शिमला से भी ज्यादा ठंडी हो गई हैं। शुक्रवार सुबह शिमला में न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 3 डिग्री ज्यादा है, लेकिन मैदानी और निचले जिलों में ठंड इससे कहीं अधिक महसूस की जा रही है। मंडी में न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री, हमीरपुर में 4.3 डिग्री, बिलासपुर में 6.1 डिग्री, कांगड़ा में 6.2 डिग्री और सोलन में 2.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इससे साफ है कि इन जिलों में कड़ाके की ठंड ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है।

इसके अलावा मनाली और सुंदरनगर में न्यूनतम तापमान 2.7 डिग्री, कल्पा में 2 डिग्री, धर्मशाला में 8.4 डिग्री, पालमपुर में 4.5 डिग्री, जुब्बड़हट्टी में 8.6 डिग्री, नारकंडा में 6 डिग्री, बरठीं में 4.3 डिग्री, भरमौर में 7.2 डिग्री और सराहन में 5.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। जनजातीय क्षेत्रों में तो हालात और भी सख्त हैं। लाहौल-स्पीति में कई जगह पानी जमने लगा है और झरनों-नालों के ऊपर बर्फ की परतें दिखाई दे रही हैं। कुकुमसेरी में तापमान -5.9 डिग्री और ताबो में -4 डिग्री सेल्सियस रहा। ऊपरी इलाकों में कड़ाके की ठंड के कारण सुबह-सुबह पानी की पाइपों के जमने से जलापूर्ति पर भी असर पड़ा।

रिपोर्ट - यूके शर्मा

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें

