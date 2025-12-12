2 दिन बाद बदल जाएगा हिमाचल प्रदेश का मौसम, इन इलाकों में होगी बर्फबारी

संक्षेप: हिमाचल प्रदेश में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और खासतौर पर निचले और मैदानी जिलों में सर्दी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बिलासपुर और मंडी शहर आज घने कोहरे की चादर में लिपटे रहे। इस कारण सुबह के समय विजिबिलिटी बिलासपुर में 50 मीटर और मंडी में 500 मीटर तक गिर गई।

Himachal Pradesh Snowfall: हिमाचल प्रदेश में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और खासतौर पर निचले और मैदानी जिलों में सर्दी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बिलासपुर और मंडी शहर आज घने कोहरे की चादर में लिपटे रहे। इस कारण सुबह के समय विज़िबिलिटी बिलासपुर में 50 मीटर और मंडी में 500 मीटर तक गिर गई। बिलासपुर में कोहरा इतना घना था कि सड़क पर वाहन चालकों को रफ्तार बेहद धीमी रखनी पड़ी। मौसम विभाग ने इन दोनों शहरों में अगले दो दिनों तक सुबह और शाम घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। कोहरे के चलते खासकर कार्यालय जाने वाले लोगों और स्कूल बसों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। उधर, पूरे प्रदेश में अगले दो दिनों तक मौसम साफ रहने का अनुमान है। 14 दिसंबर को भी मैदानी और मध्य ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम साफ रहेगा, जबकि ऊपरी पर्वतीय हिस्सों में हल्की बर्फबारी की संभावना जताई गई है। 15 से 18 दिसंबर तक भी पूरे राज्य में मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। लेकिन कड़ाके की ठंड से राहत मिलने की उम्मीद कम दिखाई दे रही है।

इस बीच राज्य के निचले जिलों का न्यूनतम तापमान लगातार गिर रहा है और यही वजह है कि मंडी, उना, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन और कांगड़ा जिलों की रातें हिल स्टेशन शिमला से भी ज्यादा ठंडी हो गई हैं। शुक्रवार सुबह शिमला में न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 3 डिग्री ज्यादा है, लेकिन मैदानी और निचले जिलों में ठंड इससे कहीं अधिक महसूस की जा रही है। मंडी में न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री, हमीरपुर में 4.3 डिग्री, बिलासपुर में 6.1 डिग्री, कांगड़ा में 6.2 डिग्री और सोलन में 2.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इससे साफ है कि इन जिलों में कड़ाके की ठंड ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है।

इसके अलावा मनाली और सुंदरनगर में न्यूनतम तापमान 2.7 डिग्री, कल्पा में 2 डिग्री, धर्मशाला में 8.4 डिग्री, पालमपुर में 4.5 डिग्री, जुब्बड़हट्टी में 8.6 डिग्री, नारकंडा में 6 डिग्री, बरठीं में 4.3 डिग्री, भरमौर में 7.2 डिग्री और सराहन में 5.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। जनजातीय क्षेत्रों में तो हालात और भी सख्त हैं। लाहौल-स्पीति में कई जगह पानी जमने लगा है और झरनों-नालों के ऊपर बर्फ की परतें दिखाई दे रही हैं। कुकुमसेरी में तापमान -5.9 डिग्री और ताबो में -4 डिग्री सेल्सियस रहा। ऊपरी इलाकों में कड़ाके की ठंड के कारण सुबह-सुबह पानी की पाइपों के जमने से जलापूर्ति पर भी असर पड़ा।