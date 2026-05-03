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शिमला में तेज बारिश से छाया अंधेरा, मई में लौटी दिसंबर जैसी ठंड, कई जिलों में अलर्ट जारी

May 03, 2026 09:50 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
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हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में रविवार सुबह मौसम ने अचानक ऐसा रुख बदला कि दिन के उजाले में ही अंधेरा छा गया। मई महीने की शुरुआत में आमतौर पर जहां तापमान बढ़ने लगता है, वहीं शिमला में तेज बारिश, आंधी और घने बादलों ने मौसम को फिर सर्द बना दिया है।

शिमला में तेज बारिश से छाया अंधेरा, मई में लौटी दिसंबर जैसी ठंड, कई जिलों में अलर्ट जारी

Himachal Pradesh Weather: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में रविवार सुबह मौसम ने अचानक ऐसा रुख बदला कि दिन के उजाले में ही अंधेरा छा गया। मई महीने की शुरुआत में आमतौर पर जहां तापमान बढ़ने लगता है, वहीं शिमला में तेज बारिश, आंधी और घने बादलों ने मौसम को फिर सर्द बना दिया है।

आंधी-बारिश के बाद छाया अंधेरा

आज सुबह की शुरुआत साफ और धूप भरे मौसम से हुई थी। लेकिन करीब आठ बजे के बाद अचानक काले बादल छा गए। तेज गर्जना और आंधी के साथ बारिश शुरू हुई और कुछ ही मिनटों में हालात ऐसे हो गए मानो शाम हो गई हो। शहर के कई हिस्सों में दृश्यता कम हो गई और लोगों को लाइट जलानी पड़ी। इस अप्रत्याशित बदलाव ने स्थानीय निवासियों के साथ-साथ सैलानियों को भी हैरान कर दिया।

बारिश के कारण तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। ठंडी हवाओं के चलते लोगों को फिर से गर्म कपड़े पहनने पड़े। बीते कुछ दिनों से शिमला में मौसम लगातार बदल रहा है। शनिवार शाम को भी हल्की से मध्यम बारिश हुई थी, हालांकि रात के दौरान मौसम साफ रहा।

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इन जिलों में येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि प्रदेश के कई जिलों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मौसम खराब बना रह सकता है। शिमला, कुल्लू, मंडी, सोलन और सिरमौर जिलों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अन्य क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट लागू है। विभाग का अनुमान है कि 7 मई तक प्रदेश में रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी रह सकता है, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी भी संभव है।

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खराब मौसम का असर जनजीवन और कृषि दोनों पर पड़ रहा है। निचले इलाकों में इस समय गेहूं की कटाई का काम चल रहा है, लेकिन बारिश के कारण फसल भीगने से नुकसान की आशंका बढ़ गई है। किसान खासे चिंतित हैं क्योंकि यह समय फसल को सुरक्षित घर लाने का होता है। इस बीच, हाल ही में कुल्लू जिले के आनी क्षेत्र में आंधी के चलते एक पेड़ चलती गाड़ी पर गिर गया था, जिसमें चार शिक्षिकाओं की मौत हो गई थी। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें, सुरक्षित स्थानों पर रहें और विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में सतर्कता बरतें।

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रिपोर्ट : यूके शर्मा

Mohammad Azam

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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