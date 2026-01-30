हिमाचल में फिर बदलेगा मौसम, लगातार चार दिन होगी बारिश-बर्फबारी, अलर्ट जारी

संक्षेप: हिमाचल प्रदेश के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, लगातार चार दिनों तक बारिश और बर्फबारी की संभावना है।

Himachal Pradesh Weather: हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के एक बार फिर सक्रिय होने से मौसम दोबारा बिगड़ने के संकेत हैं और अगले चार दिन राज्य के कई हिस्सों में बारिश व बर्फबारी हो सकती है, जबकि कुछ इलाकों में तेज हवाओं और गरज-चमक का भी अलर्ट जारी किया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 30 जनवरी की रात से तीन फरवरी तक प्रदेश में मौसम खराब बना रह सकता है और एक फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ का असर सबसे ज्यादा रहने की संभावना है। इस दौरान ऊंचाई वाले इलाकों जैसे कुल्लू, चंबा, लाहौल-स्पीति और किन्नौर में बर्फबारी, जबकि मध्यम व मैदानी जिलों में बारिश हो सकती है। विभाग ने एक फरवरी को अलग-अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली चमकने और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। चार फरवरी से मौसम के साफ होने की संभावना जताई गई है।

शिमला स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि अगले चार दिन बादलों के बरसने का अनुमान है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी। उन्होंने कहा कि जनवरी महीने में अब तक सामान्य से 29 प्रतिशत अधिक बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। उधर, बीते दिनों हुई बारिश और बर्फबारी के चलते जनजीवन अभी पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाया है।

राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार प्रदेश में तीन नेशनल हाईवे समेत करीब 652 सड़कें अभी भी यातायात के लिए बंद हैं, जबकि 669 बिजली ट्रांसफार्मर और 147 पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं, जिनकी बहाली का काम जारी है। शिमला, चंबा, कुल्लू, लाहौल-स्पीति और किन्नौर जिलों में कई सड़कें अभी भी अवरुद्ध हैं। शिमला जिले के ऊपरी इलाकों की ओर जाने वाला नेशनल हाईवे तीन दिन बाद बहाल होने से अप्पर शिमला के लिए आवाजाही शुरू हो गई है, लेकिन रोहड़ू, चौपाल और रामपुर उपमंडलों की कई संपर्क सड़कें अब भी बंद पड़ी हैं।

इस बीच ठंड का प्रकोप भी जारी है और जनजातीय इलाकों में न्यूनतम तापमान शून्य से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे तक चला गया है। शुक्रवार को लाहौल स्पीति जिला के ताबो में न्यूनतम तापमान माइनस 10.2 डिग्री, कुकुमसेरी में माइनस 9.2 डिग्री, भरमौर में माइनस 4.0 डिग्री, कल्पा में माइनस 2.4 डिग्री, मनाली में माइनस 0.2 डिग्री और सराहन में माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शिमला में न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री, कुफरी में 3.8 डिग्री, धर्मशाला में 4.4 डिग्री और कसौली में 7.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में मौसम के मिजाज में तेजी से बदलाव हो सकता है, ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है।