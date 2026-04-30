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हिमाचल प्रदेश में अगले 7 दिन खराब रहेगा मौसम, तेज हवाओं के साथ होगी बारिश; IMD का येलो अलर्ट

Apr 30, 2026 11:36 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
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Himachal Pradesh weather: हिमाचल प्रदेश में आज भी मौसम खराब बना हुआ है और अधिकांश इलाकों में बादल छाए हुए हैं। बीते 24 घंटों के दौरान कई जगहों पर बारिश दर्ज की गई है। इससे राज्य के मैदानी और निचले क्षेत्रों में तापमान में गिरावट आई है और गर्मी का असर कम हुआ है।

हिमाचल प्रदेश में अगले 7 दिन खराब रहेगा मौसम, तेज हवाओं के साथ होगी बारिश; IMD का येलो अलर्ट

Himachal Pradesh Weather: हिमाचल प्रदेश में आज भी मौसम खराब बना हुआ है और अधिकांश इलाकों में बादल छाए हुए हैं। बीते 24 घंटों के दौरान कई जगहों पर बारिश दर्ज की गई है। इससे राज्य के मैदानी और निचले क्षेत्रों में तापमान में गिरावट आई है और गर्मी का असर कम हुआ है। पहाड़ी इलाकों में भी मौसम हल्का ठंडा हो गया है, जिससे लोगों को राहत मिल रही है। मौसम विभाग ने आज कुछ स्थानों के लिए गरज-चमक, तेज हवाओं और बिजली गिरने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है और आने वाले दिनों में भी इसी तरह का मौसम बने रहने का अनुमान जताया है। आगामी 6 मई तक प्रदेश में मौसम खराब रहेंगे। वहीं, 3-4 मई को कई इलाकों में आंधी-बिजली और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

कहां कितना तापमान

मौसम विभाग के अनुसार राज्य का औसत न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया जा रहा है। शिमला में आज न्यूनतम तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सुंदरनगर में 13.7, भुंतर में 10.5 और कल्पा में 5.2 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ। ऊना में 18.2 और नाहन में 17.1 डिग्री तापमान रहा। पालमपुर में 15.6, मनाली में 8.9, कांगड़ा में 16.7 और मंडी में 15.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। बिलासपुर में न्यूनतम तापमान 19.0 डिग्री रहा।

अन्य स्थानों की बात करें तो जुब्बड़हट्टी में 15.0, कुकुमसेरी में 5.9, पांवटा साहिब में 24.0, सराहन में 10.1, देहरा गोपीपुर में 19.0 और ताबो में सबसे कम 2.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि पहाड़ी क्षेत्रों में ठंडक बढ़ी है, जबकि मैदानी इलाकों में गर्मी का असर कम हुआ है।

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कहां कितनी हुई बारिश

बारिश के आंकड़ों के अनुसार सराहन में सबसे अधिक 28.5 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। मनाली में 14.0, जोगिंदरनगर क्षेत्र में 8.2 और सेओबाग में 6.2 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके अलावा शिमला में 2.4, सुंदरनगर और भुंतर में 4.2-4.2, धर्मशाला में 4.1 और मंडी में 4.8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश और तेज हवाएं भी चलीं।

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पश्चिमी विक्षोभ के कारण बदला मौसम

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला है। इसके चलते अगले एक हफ्ते तक राज्य में रुक-रुक कर बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कुछ स्थानों पर आंधी और बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है।

गौरतलब है कि पिछले दिनों प्रदेश के निचले इलाकों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जिससे जून जैसी गर्मी पड़ रही थी और इसका असर जनजीवन पर भी देखा गया था। हालांकि अब मौसम के बदलने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और आने वाले दिनों में भी यह राहत जारी रहने की उम्मीद है।

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रिपोर्ट : यूके शर्मा

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मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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