हिमाचल प्रदेश के मौसम पर बड़ा अपडेट, इस दिन होगी बारिश और बर्फबारी; चलेंगी तेज हवाएं

संक्षेप: हिमाचल प्रदेश के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग के अनुसार, बारिश और बर्फबारी होने वाली है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बाद तपामान में तेजी से गिरावट देखने को मिली है।

Himachal Pradesh Weather Forecast: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मंगलवार सुबह से धूप खिली है। इससे लोग हल्की ठंड के बीच मौसम का आनंद ले रहे हैं। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया है कि आने वाले दिनों में प्रदेश के मैदानी और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना है। वहीं, कई जिलों में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में मौसम शुष्क रहा। न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। केलांग में न्यूनतम तापमान सबसे कम 1 डिग्री सेल्सियस जबकि ऊना में अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य बना हुआ है।

मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आज रात राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश व बर्फबारी हो सकती है, जबकि 22 और 23 अक्तूबर को मैदानी इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा व उच्च पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी के आसार हैं। इसके बाद 24 से 27 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।

मौसम विभाग ने आज रात कई जिलों के लिए गरज-चमक और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट चम्बा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन व सिरमौर जिलों के लिए जारी किया गया है। वहीं 22 अक्तूबर को चम्बा, कांगड़ा और सिरमौर ज़िलों में गरज-चमक व बिजली गिरने का येलो अलर्ट रहेगा। विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने और खुले स्थानों पर अधिक देर न ठहरने की सलाह दी है।

विभाग ने बताया कि आने वाले तीन दिनों के दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान में हल्के बदलाव की संभावना है। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी और बादल छाने से पर्वतीय इलाकों में ठंड में हल्का इजाफा हो सकता है। मंगलवार को राज्य के औसतन न्यूनतम तापमान में सामान्य से 0.4 डिग्री का उछाल आया। कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान 2.1 डिग्री, ताबो में 2.9 डिग्री, कल्पा में 5 डिग्री, रिकांगपिओ में 7.9 डिग्री, सियोबाग में 8 डिग्री, मनाली में 8.4 डिग्री, नारकण्डा में 8.7 डिग्री, भुंतर में 11 डिग्री, शिमला में 12.6 डिग्री, सुंदरनगर में 12.7 डिग्री, हमीरपुर में 14.1 डिग्री और बिलासपुर में 15.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।