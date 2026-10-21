हिमाचल में बढ़ी ठंड, पारा 0 तक पहुंचा; जानिए कब से बदलेगा मौसम? इन 4 जिलों में बारिश-बर्फबारी के आसार

Himachal Pradesh Weather: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय इलाकों में पारा शून्य तक पहुंच चुका है। आने वाले दिनों में राज्य के चार जिलों में बारिश-बर्फबारी के आसार जताए गए हैं। जानिए उनकी लोकेशन।

Himachal Pradesh Weather: हिमाचल प्रदेश में अगले दो दिन मौसम साफ रहने का अनुमान है। इसके बाद 24 और 25 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पहाड़ी इलाकों में मौसम बदल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक 24 अक्टूबर को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल-स्पीति में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। 25 अक्टूबर को इन जिलों के अलावा मंडी भी संभावित खराब मौसम वाले जिलों में शामिल रहेगा। राज्य के बाकी हिस्सों में मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। 26 और 27 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने का अनुमान है। इस बीच राज्य में सुबह और शाम ठंड बढ़ने लगी है। जनजातीय क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान शून्य के करीब पहुंच गया है। अक्टूबर में अब तक प्रदेश में सामान्य से 36 फीसदी अधिक बारिश दर्ज की गई है।

बुधवार को प्रदेश में शुष्क मौसम बना रहा और कई इलाकों में धूप खिली। शिमला और मनाली में गुनगुनी धूप से मौसम सुहावना रहा, हालांकि पहाड़ी क्षेत्रों में सुबह और शाम ठंड महसूस की जा रही है। राज्य का औसत न्यूनतम तापमान सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। जनजातीय इलाकों में रात का तापमान सबसे कम रहा। लाहौल-स्पीति जिले का ताबो प्रदेश में सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 0.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। केलांग में यह 0.5 डिग्री और कुकुमसेरी में 1.2 डिग्री सेल्सियस रहा।

प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर दर्ज न्यूनतम तापमान पर नजर डालें तो ताबो में 0.1 डिग्री, केलांग में 0.5 डिग्री, कुकुमसेरी में 1.2 डिग्री, कल्पा में 4.0 डिग्री, मनाली में 6.0 डिग्री, सोलन में 6.5 डिग्री, कुफरी में 7.0 डिग्री, बजौरा में 7.4 डिग्री और भुंतर में 8.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुंदरनगर में न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री, चंबा में 10.2 डिग्री, पालमपुर में 10.5 डिग्री, मंडी में 11.1 डिग्री और बिलासपुर में 12.0 डिग्री सेल्सियस रहा।

राजधानी शिमला में न्यूनतम तापमान 12.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भरमौर में यह 13.0 डिग्री, ऊना, जुब्बरहट्टी और बरठीं में 13.2 डिग्री, धर्मशाला और कांगड़ा में 13.4 डिग्री, नाहन में 15.3 डिग्री तथा नेरी में 16.4 डिग्री सेल्सियस रहा।

कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया। सोलन में तापमान सामान्य से 2.9 डिग्री सेल्सियस कम रहा, जो उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक गिरावट है। मंडी और पालमपुर में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.7 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। नाहन और बिलासपुर में यह 2.5 डिग्री, चंबा में 2.3 डिग्री तथा सुंदरनगर और भुंतर में 1.1 डिग्री सेल्सियस कम रहा। केलांग में तापमान सामान्य से 0.5 डिग्री नीचे दर्ज किया गया, जबकि धर्मशाला में यह 0.1 डिग्री कम रहा।

मौसम विभाग के अनुसार 22 और 23 अक्टूबर को प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना है। इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 24 और 25 अक्टूबर को मध्यवर्ती तथा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। 24 अक्टूबर को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल-स्पीति में मौसम खराब होने की संभावना है। अगले दिन चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और लाहौल-स्पीति में बारिश या बर्फबारी हो सकती है। 26 और 27 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। अक्टूबर में अब तक सामान्य से 36 फीसदी अधिक बारिश दर्ज होने के बीच आगामी दिनों में मौसम में होने वाला यह बदलाव पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड बढ़ा सकता है।