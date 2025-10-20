Hindustan Hindi News
Hindi Newsहिमाचल प्रदेश न्यूज़himachal pradesh weather forecast rain and snowfall for 3 days
हिमाचल प्रदेश के मौसम पर बड़ा अपडेट, 3 दिन बारिश; बर्फ भी गिरेगी

संक्षेप: हिमाचल प्रदेश के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग ने अगले तीन दिन बारिश और बर्फबारी का अपडेट दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि इस दौरा तेजी से तापमा गिरेगा।

Mon, 20 Oct 2025 11:27 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
Himachal Pradesh Weather Forecast: हिमाचल प्रदेश में दिवाली के दिन आज पूरे प्रदेश में मौसम साफ़ और खुशनुमा बना हुआ है। राजधानी शिमला सहित पहाड़ी इलाकों में सुबह से ही खिली धूप ने लोगों को ठंड से राहत दी। मैदानी भागों में धूप खिलने से उमस महसूस की जा रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कल से यानी मंगलवार से प्रदेश में मौसम का मिजाज तेजी से बदलने वाला है। विभाग के अनुसार 21 से 23 अक्टूबर तक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और बारिश की प्रबल संभावना है। 21 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर बिजली चमकने व अंधड़ चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 24 से 26 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा।

मौसम विभाग ने लाहौल-स्पीति, किन्नौर और चंबा जिला के ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई है। पहाड़ों पर बर्फ गिरने से पूरे प्रदेश में ठंड का असर बढ़ जाएगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राज्य में ठंडी हवाएं चलेंगी, जिससे अधिकतर जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। हालांकि विभाग का ये भी कहना है कि पश्चिमी विक्षिप्त कमजोर रहेगा और इसकी सक्रियता ऊंचाई वाले इलाकों में ही देखने को मिलेगी। मैदानी व मध्यवर्ती इलाकों के मौसम में ज्यादा बदलाव नहीं आएगा।

राज्य में पिछले दो हफ्तों से मौसम साफ बना हुआ था। आख़िरी बार अक्टूबर के पहले सप्ताह में ऊंचे पर्वतीय इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई थी, जिसके बाद पूरे प्रदेश में धूप खिली रही। इस दौरान दिन का तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ था, लेकिन रातें ठंडी होनी शुरू हो गई थीं। जनजातीय इलाकों में पहले से ही शीतलहर का असर दिखने लगा है। केलंग, कुकुमसेरी, ताबो, कल्पा और किन्नौर के ऊपरी भागों में सुबह-शाम बर्फ जैसी ठंड महसूस की जा रही है। अब आने वाले दिनों में इस ठंड में और इज़ाफा होगा।

सोमवार को प्रदेश के औसतन न्यूनतम तापमान में 0.3 डिग्री का उछाल दर्ज किया गया। मौसम विभाग की दैनिक रिपोर्ट के अनुसार शिमला में न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री, सुंदरनगर में 11.9, भुंतर में 9.5, कल्पा में 4.6, धर्मशाला में 12.2, ऊना में 12, नाहन में 17.8, केलंग में 1.4, पालमपुर में 11.5, सोलन में 10.6, मनाली में 7.5, कांगड़ा में 13.6, मंडी में 13.3, बिलासपुर में 15.9, हमीरपुर में 12.6, कुफ़री में 11.6, कुकुमसेरी में 1.2, नारकण्डा में 9.4, रिकांगपिओ में 7.9 और ताबो में 3.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

दिलचस्प बात यह है कि मैदानी इलाकों हमीरपुर, ऊना और सुंदरनगर की रातें अब शिमला से ज्यादा ठंडी हो गई हैं। इन इलाकों में सुबह-शाम सर्दी का असर बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सलाह दी है कि वे ऊंचाई वाले इलाकों में सफर करने से पहले मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा करें। बर्फबारी की स्थिति में लाहौल-स्पीति और किन्नौर की कई सड़कें प्रभावित हो सकती हैं।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
