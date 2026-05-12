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हिमाचल के 3 जिलों में आंधी-बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट, 16 मई तक के मौसम का हाल

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
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Himachal Pradesh Mausam: मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में 12 से 16 मई तक बारिश और तेज आंधी की संभावना है। कुछ जिलों में ओले गिरने को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है।

हिमाचल के 3 जिलों में आंधी-बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट, 16 मई तक के मौसम का हाल

हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेगा। मौसम विभाग ने 12 मई को हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में खराब मौसम की चेतावनी जारी की है। दो दिन यानी 12 और 13 मई को कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में आंधी, बारिश, ओलावृष्टि और बिजली गिरने को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार, इस दौरान 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चल सकती है।

12 और 13 मई को इन तीन जिलों में ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान उना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा और कांगड़ा जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक और आंधी के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 12 और 13 मई को कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में आंधी, बारिश, ओलावृष्टि और वज्रपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 13 मई को चंबा और कांगड़ा में आंधी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा।

14 और 15 मई को इन जिलों में येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने 14 और 15 मई को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 16 मई को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद 17 और 18 मई को प्रदेशभर में मौसम साफ रहने की संभावना जताई गई है।

हिमाचल के कुछ इलाकों में हल्की बारिश

शिमला में मंगलवार को मौसम मिला-जुला बना रहा। दिनभर कभी धूप खिली तो कभी बादलों की आवाजाही रही। हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश और तेज हवाएं भी दर्ज की गईं।

इन जगहों पर बारिश

बीते 24 घंटों के दौरान सलूणी में 15 मिमी, भरमौर में 12 मिमी, पालमपुर और गोंदला में 10-10 मिमी तथा छतराड़ी और धौलाकुआं में 7-7 मिमी बारिश रिकॉर्ड हुई। कांगड़ा, जोत और भुंतर में बिजली चमकने की घटनाएं सामने आईं, जबकि सियोबाग क्षेत्र में तेज आंधी चली। मौसम के इस मिजाज से राज्य के निचले इलाकों में गर्मी से राहत मिल रही है, तो पहाड़ी इलाकों में ठंड का अहसास हो रहा है।

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कहां कितना तापमान?

हिमाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों के न्यूनतम तापमान पर नजर डालें तो केलांग में न्यूनतम तापमान 1.3 डिग्री, कुकुमसेरी 4.3, ताबो 5.5, भरमौर 6.0, कल्पा 7.6, सराहन 11.8, मनाली 12.2, कुफरी-फागू 12.2, डलहौजी 12.7, धर्मशाला 13.4, सोलन 15.0, भुंतर 15.2, शिमला 15.5, नाहन 15.7, पालमपुर 16.0, सुंदरनगर 17.4, जुब्बड़हट्टी 17.5, चंबा 17.6, बरठीं 18.7, कांगड़ा और मंडी 19.2-19.2, बिलासपुर 20.0, ऊना 20.5, देहरा गोपीपुर 21.0 और पांवटा साहिब में सबसे अधिक 24.0 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ।

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फसलों को नुकसान

इस बीच हिमाचल प्रदेश में लगातार बदलते मौसम का असर खेती और बागवानी पर भी पड़ रहा है। बेमौसम बारिश और ओले गिरने से किसानों और बागवानों की चिंता बढ़ गई है। खासतौर पर पिछले दिनों हुई ओलावृष्टि से सेब और अन्य गुठलीदार फलों को नुकसान पहुंचा है। कई क्षेत्रों में फल झड़ने और फसलों के खराब होने की शिकायतें सामने आ रही हैं।

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रिपोर्ट- यूके शर्मा

Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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