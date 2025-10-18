बर्फ गिरेगी या खिली रहेगी धूप, दीवाली पर कैसा रहेगा हिमाचल प्रदेश का मौसम

संक्षेप: हिमाचल प्रदेश के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग ने दीवाली के मौके पर हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी बर्फबारी का अपडेट दिया है।

Himachal Pradesh Weather: हिमाचल प्रदेश में दिवाली के बाद मौसम का मिजाज बदलने वाला है। इस समय पूरे प्रदेश में आसमान साफ है और धूप खिल रही है, लेकिन दिवाली के बाद ठंड बढ़ने और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 21 और 22 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राज्य के ऊपरी पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश और हिमपात हो सकता है। वहीं, मैदानी और मध्य पर्वतीय जिलों में इन दिनों मौसम शुष्क बना रहेगा।

फिलहाल प्रदेश में बीते करीब दो हफ्तों से मौसम साफ है और दिन के समय हल्की उमस महसूस की जा रही है। सुबह और शाम के समय ठंडक बढ़ने लगी है। जनजातीय इलाकों में तो पारा शून्य डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच चुका है। राजधानी शिमला समेत सभी जिलों में आज भी तेज धूप खिली है। हालांकि मंडी जिले के सुंदरनगर में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा और दृश्यता मात्र 100 मीटर तक सीमित रही।

मौसम विभाग का कहना है कि दिवाली, जो इस बार 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी, तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा। इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के उच्च पर्वतीय इलाकों लाहौल-स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, चम्बा और सिरमौर के ऊपरी भागों में 21 और 22 अक्टूबर को हल्की बर्फबारी होने के आसार हैं। वहीं 23 और 24 अक्टूबर को फिर से पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने का अनुमान है।

अक्टूबर के पहले सप्ताह में ही इन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम की पहली बर्फबारी हो चुकी है, जिससे पूरे प्रदेश का तापमान गिर गया था। अब एक बार फिर हिमपात के साथ ठंड में बढ़ोतरी की संभावना है।

मौसम विभाग की दैनिक रिपोर्ट के अनुसार शनिवार को लाहौल-स्पीति जिले के मुख्यालय केलंग में न्यूनतम तापमान 0.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य में सबसे ठंडा स्थल रहा। इसी जिले के कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री और ताबो में 3.4 डिग्री सेल्सियस रहा। किन्नौर के कल्पा में पारा 5.2 डिग्री और रिकांगपिओ में 8.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। मनाली में न्यूनतम तापमान 7.2 और कुफरी में 12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

दिलचस्प बात यह है कि इस समय राज्य के कई मैदानी जिलों की रातें प्रसिद्ध हिल स्टेशन शिमला से ज्यादा ठंडी हो गई हैं। शनिवार को जहां शिमला में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं ऊना में पारा 14, हमीरपुर में 13.8, मंडी में 14 और कांगड़ा में 13.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। इसी तरह सुंदरनगर में तापमान 12, भुंतर में 10.3, धर्मशाला में 11.8, नाहन में 16.5, सोलन में 11.2 और बिलासपुर में 16.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।