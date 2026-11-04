हिमाचल में दिन में धूप, रातें कंपाने लगीं! पारा पहुंचा माइनस 2.4 डिग्री, अगले 7 दिन कैसा रहेगा मौसम?
हिमाचल प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है। दिन में धूप खिलने से मौसम सुहावना है, लेकिन रात के तापमान में गिरावट के चलते ठंड बढ़ने लगी है। लाहौल-स्पीति के कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान माइनस 2.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे कम रहा। जानिए 11 नवंबर तक के मौसम का अनुमान।
हिमाचल प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में दिन के समय धूप खिलने से मौसम सुहावना बना हुआ है, जबकि रात के तापमान में गिरावट के चलते ठंड बढ़ने लगी है। खासकर जनजातीय और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रातें काफी सर्द होने लगी हैं। लाहौल-स्पीति का कुकुमसेरी बुधवार को प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान माइनस 2.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा ताबो में न्यूनतम तापमान 0.2 और केलांग में 0.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ।
एक हफ्ते तक कैसा रहेगा मौसम?
बुधवार को भी पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना हुआ है। शिमला और मनाली में सुबह से गुनगुनी धूप खिली है। मैदानी और निचले इलाकों में भी दिन के समय धूप के कारण हल्की तपिश महसूस की जा रही है। हालांकि, सूरज ढलने के बाद तापमान में गिरावट आने से सुबह और रात के समय ठंड का एहसास बढ़ रहा है।
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 11 नवम्बर तक प्रदेश में मौसम में किसी तरह के बदलाव की संभावना नहीं है। इस दौरान राज्यभर में मौसम पूरी तरह साफ और शुष्क बना रहेगा। बारिश और बर्फबारी के आसार नहीं हैं। अगले एक सप्ताह तक दिन में धूप खिलने से अधिकतम तापमान के सामान्य रहने जबकि रात के तापमान में गिरावट के चलते ठंड बढ़ने का सिलसिला जारी रहने की संभावना है।
जानिए कहां कितना तापमान दर्ज हुआ है
बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के औसत न्यूनतम तापमान में 0.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। हालांकि, औसत न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.2 डिग्री अधिक बना हुआ है। अन्य शहरों की बात करें, तो सेओबाग में 7.0, मनाली में 7.1, कुफरी में 7.2, बजौरा में 8.4, भुंतर में 8.8, सोलन में 9.5, बरठीं में 10.4, पालमपुर में 10.5 और सुंदरनगर में 10.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया।
राजधानी शिमला में न्यूनतम तापमान 11.0 डिग्री सेल्सियस रहा। धर्मशाला में 11.8, मंडी में 11.9, कांगड़ा और बिलासपुर में 12.0, जुब्बड़हट्टी और देहरा गोपीपुर में 13.0, ऊना में 13.5 तथा नाहन में 14.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह सराहन में न्यूनतम तापमान 16.4, नेरी में 16.7 और पांवटा साहिब में सबसे अधिक 18.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
रिपोर्ट : यूके शर्मा
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
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