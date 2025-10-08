himachal pradesh weather forecast heavy snowfall and cold wave in many districts manali leh highway closed हिमाचल में शुरू हुई भीषण बर्फबारी, कई इलाकों में चलने लगी शीतलहर; मनाली-लेह हाईवे बंद, Himachal-pradesh Hindi News - Hindustan
हिमाचल में शुरू हुई भीषण बर्फबारी, कई इलाकों में चलने लगी शीतलहर; मनाली-लेह हाईवे बंद

हिमाचल प्रदेश के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग ने बताया कि प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में तेज बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। बारिश और बर्फबारी के कारण शीतलहर भी चल रही है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, शिमलाWed, 8 Oct 2025 01:43 PM
Himachal Pradesh Weather: हिमाचल प्रदेश का मौसम पूरी तरह बदल गया है। यहां कुल्लू और मंडी जिलों के साथ लाहौल-स्पीति जिले के कई हिस्सों में ताजा बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के बाद बाद हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में शीतलहर जारी है। मौसम की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया किअधिकारियों ने बताया कि बर्फबारी के कारण मनाली-लेह मार्ग अवरुद्ध हो गया और लद्दाख जाने वाले वाहनों को दारचा में रोक दिया गया। लाहौल-स्पीति के गोंधला में 30 सेंटीमीटर, केलांग में 15 सेंटीमीटर, हंसा में 5 सेंटीमीटर और कुकुमसेरी में 3.2 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई। आइए जानते हैं पूरे हिमाचल प्रदेश के मौसम का पूरी हाल।

हिमाचल प्रदेश के मौसम को लेकर जानकारी देते हुए स्थानीय मौसम कार्यालय ने बताया कि राज्य के निचले और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में मध्यम से बहुत भारी बारिश हुई है। मंगलवार शाम से नैना देवी में 132.6 मिमी बारिश हुई है। इसके बाद सोलन (119.6 मिमी), बर्थिन (78.6 मिमी), पच्छाद (78.2 मिमी), मलरांव (75.4 मिमी), कसौली (68 मिमी), भरमाणी (67.2 मिमी), बिलासपुर (64.8 मिमी), काहू (64.1 मिमी), धरमपुर (62.4 मिमी) और घाघस (55 मिमी) में बारिश हुई है।

यहां हुई बारिश

मुरारी देवी, कांगड़ा, पालमपुर, सुंदरनगर, जुब्बड़हट्टी और शिमला में गरज के साथ बारिश हुई, जबकि नारकंडा, कुफरी, नेरी और ताबो में तेज हवाएं चलीं। मौसम विभाग ने बुधवार और गुरुवार को निचले और मध्यम पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है, जिसके बाद मौसम शुष्क रहेगा।

अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रहा, लाहौल-स्पीति के कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान शून्य से 2.5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश में एक से सात अक्टूबर तक मानसून के बाद के मौसम में सामान्य 6.1 मिमी की तुलना में 44.2 मिमी बारिश हुई, जो 625 प्रतिशत अधिक है।

