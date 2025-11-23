हिमाचल में सूखी ठंड का सितम; कई क्षेत्रों में पारा शून्य से नीचे, आगे कैसा हाल?

संक्षेप: हिमाचल प्रदेश में सूखी ठंड सितम ढा रही है। उच्च पर्वतीय क्षेत्र भीषण शीतलहर की चपेट में हैं। आलम यह कि हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में भी पारा शून्य से नीचे चला गया है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

हिमाचल प्रदेश में बादलों के न बरसने से सूखी ठंड लगातार बढ़ रही है और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में भीषण शीतलहर का प्रभाव साफ दिख रहा है। इस माह राज्य में सामान्य से 91 फ़ीसदी कम वर्षा हुई है, वहीं अगले एक हफ्ते तक भी मौसम के साफ रहने के आसार हैं। 29 नवंबर तक राज्य में कहीं भी बारिश व बर्फबारी नहीं होगी।

जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति के ताबो में इस सीजन की दूसरी सबसे ठंडी रात दर्ज की गई, जहां बीती रात न्यूनतम तापमान माइनस 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इससे पहले 13 नवंबर को ताबो का तापमान -7.4 डिग्री दर्ज हुआ था। ठंड का असर केवल स्पीति तक सीमित नहीं है, बल्कि केलांग, कुकुमसेरी और कल्पा जैसे क्षेत्रों में भी पारा शून्य से नीचे चला गया है।

केलांग में बीती रात का तापमान -4.1 डिग्री रहा, जबकि कल्पा में पारा -0.5 डिग्री पर दर्ज हुआ। कुकुमसेरी में भी पारा शून्य से नीचे पहुंच गया है। शिमला में भी अब रातें ठंडी होने लगी हैं और यहां का न्यूनतम तापमान गिरकर 6.8 डिग्री पर आ गया है। कुछ दिन पहले तक शिमला का पारा ऊना और धर्मशाला से अधिक था, लेकिन अब तेजी से गिरावट देखी जा रही है।

प्रदेश के अन्य शहरों में भी तापमान नीचे जा रहा है। सुंदरनगर का न्यूनतम तापमान 4.3, भुंतर 3.7, धर्मशाला 9.8, ऊना 7.7, नाहन 9.6, पालमपुर 5, सोलन 3.7, मनाली 2.7, कांगड़ा और मंडी 6.3 से 6.3, बिलासपुर 7.9, हमीरपुर 5.3, जुब्बड़हट्टी 7, कुफरी 3.4, नारकंडा 1.5, भरमौर 4.7, रिकांगपिओ 2.4, सेओबाग 2.5, बरठी 5.8, कसौली 9.3, पांवटा साहिब 12, सराहन 5.2, देहरा गोपीपुर 8, नेरी 10.8 और बजौरा में 5.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। कई स्थानों पर धूप खिलने के बावजूद अधिकतम तापमान में भी गिरावट देखी जा रही है।

सुंदरनगर, मंडी और बिलासपुर में सुबह के समय मध्यम कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग ने मंडी की बल्ह घाटी और बिलासपुर में भाखड़ा डैम जलाशय के आसपास सोमवार सुबह घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। इससे इन क्षेत्रों में दृश्यता कम रहने की आशंका जताई गई है।

अधिकतम तापमान में भी गिरावट देखी गई है। रविवार को ऊना में अधिकतम तापमान 25.8 डिग्री और शिमला में 15.5 डिग्री रिकार्ड किया गया। बीते 24 घंटों में अधिकतम तापमान सामान्य से 0.7 डिग्री नीचे रहा।

मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में 29 नवंबर तक मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा, जिससे बारिश और बर्फबारी की संभावना बहुत कम है। इसी कारण शुष्क ठंड और अधिक बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इस माह अब तक 91 फीसदी कम बारिश दर्ज हुई है। सामान्यतः 23 दिनों में 13.3 मिलीमीटर वर्षा होती है, लेकिन इस बार केवल 1.2 मिलीमीटर ही वर्षा हुई है। बारिश और बर्फबारी की कमी से प्रदेश में सुखी ठंड और अधिक तेजी से बढ़ रही है।