हिमाचल में भरी गर्मी में आंधी-बारिश का अलर्ट, ओले भी गिरेंगे; मनाली-कल्पा से ज्यादा ठंडा हो रहा शिमला
राज्य के अधिकांश हिस्सों में शनिवार को बादलों का डेरा बना रहा। शिमला में दिनभर बादल छाए रहे, हालांकि बारिश नहीं हुई। बीते 24 घंटों के दौरान सराहन में 26 मिलीमीटर, खदराला में 14 मिलीमीटर, रोहड़ू में 10 मिलीमीटर, रामपुर में 4 मिलीमीटर और चौपाल में 2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।
Himachal Pradesh Weather हिमाचल प्रदेश में मई महीने में मौसम के तेवर पूरी तरह बदले हुए हैं। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश, ओलावृष्टि और ठंडी हवाओं ने मौसम को इस कदर बदल दिया है कि राजधानी शिमला इस समय मनाली और कल्पा जैसे ठंडे पर्यटन स्थलों से भी ज्यादा ठंडी हो गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने अब 11 से 13 मई तक राज्य में भारी बारिश, आंधी, गरज, बिजली चमकने और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। विभाग ने कई जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है।
मौसम विभाग के अनुसार 10 मई को राज्य में मौसम साफ रहने की संभावना है, लेकिन इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 11 मई से मौसम फिर करवट लेगा। 11 मई को 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने, गरज और बिजली चमकने का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
सोमवार व मंगलवार को ज्यादा खराब रहेगा मौसम
12 और 13 मई को मौसम और अधिक खराब रहने का अनुमान है। इन दो दिनों के दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही कई इलाकों में भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। इस अवधि के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
14 और 15 मई को भी राज्य में मौसम खराब बना रहेगा, हालांकि इन दिनों के लिए किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया गया है।
किन जिलों के लिए जारी की गई चेतावनी
जिलावार अलर्ट की बात करें तो 11 मई को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। 12 मई को लाहौल-स्पीति और किन्नौर को छोड़कर राज्य के बाकी 10 जिलों में मौसम को लेकर चेतावनी जारी की गई है। इस दिन कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में ऑरेंज अलर्ट रहेगा, जबकि सोलन, सिरमौर, चंबा, हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। 13 मई को भी कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा, जबकि चंबा जिले में येलो अलर्ट रहेगा।
मनाली से भी ठंडा रहा शिमला
लगातार बदलते मौसम के कारण राज्य के अधिकतर हिस्सों में तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है। शनिवार को हिमाचल के औसत अधिकतम तापमान में सामान्य से 1.3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। राजधानी शिमला का अधिकतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.4 डिग्री कम है। दिलचस्प बात यह रही कि शिमला का तापमान मनाली और कल्पा से भी कम रिकॉर्ड किया गया। मनाली में अधिकतम तापमान 24 डिग्री और कल्पा में 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।
अन्य प्रमुख शहरों का तापमान
राज्य के अन्य शहरों की बात करें तो पांवटा साहिब में अधिकतम तापमान 21.4 डिग्री, बरठीं में 31.8 डिग्री, कुफरी में 15.2 डिग्री, जुब्बड़हट्टी में 25.1 डिग्री, मंडी में 31.2 डिग्री, कांगड़ा में 32.3 डिग्री, सोलन में 27 डिग्री, नाहन में 27.6 डिग्री, ऊना में 34 डिग्री, धर्मशाला में 29 डिग्री, भुंतर में 30.5 डिग्री और सुंदरनगर में 32.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।
कैसा रहा शनिवार का मौसम
शनिवार को भी राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादलों का डेरा बना रहा। शिमला में दिनभर आसमान में बादल छाए रहे, हालांकि बारिश नहीं हुई। बीते 24 घंटों के दौरान सराहन में 26 मिलीमीटर, खदराला में 14 मिलीमीटर, रोहड़ू में 10 मिलीमीटर, रामपुर में 4 मिलीमीटर और चौपाल में 2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। किन्नौर के कल्पा में बिजली चमकने और लाहौल-स्पीति के सियोबाग क्षेत्र में तेज अंधड़ चलने की भी रिपोर्ट है।
रिपोर्ट: यूके शर्मा
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।