हिमाचल में सर्द रातें, जमने लगे जलस्रोत; लाहौल-स्पीति में माइनस में पारा, बारिश-बर्फबारी कब?

संक्षेप: हिमाचल प्रदेश में अब रातें ठंडी होती जा रही हैं। पहाड़ी इलाकों में रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जबकि जनजातीय क्षेत्रों में तो ठंड का असर इतना बढ़ गया है कि प्राकृतिक जलस्रोत जमने लगे हैं। लाहौल-स्पीति जिले में पारा शून्य से नीचे पहुंच गया है।

Tue, 28 Oct 2025 11:08 AMPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
हिमाचल प्रदेश में शुष्क मौसम का दौर जारी है। मंगलवार को भी पूरे प्रदेश में खिली धूप ने मौसम को सुहावना बना दिया है, लेकिन रातें अब ठंडी होती जा रही हैं। पहाड़ी इलाकों में रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जबकि जनजातीय क्षेत्रों में तो ठंड का असर इतना बढ़ गया है कि प्राकृतिक जलस्रोत जमने लगे हैं। लाहौल-स्पीति जिले में पारा शून्य से नीचे पहुंच गया है, जिससे लोगों ने सर्दियों की शुरुआत महसूस करनी शुरू कर दी है।

लाहौल-स्पीति जिला मुख्यालय केलंग में बीती रात न्यूनतम तापमान -0.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य में सबसे ठंडा स्थल रहा। इसी जिले के कुकुमसेरी में 0.2 और ताबो में 1.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। लगातार गिरते तापमान के चलते यहां के प्राकृतिक जलस्रोत जमने लगे हैं सुर इससे लोगों की दिनचर्या पर भी असर पड़ रहा है।

प्रदेश के अन्य इलाकों में भी रात के तापमान में गिरावट देखी जा रही है। शिमला, कुफरी, नारकंडा और मनाली जैसे हिल स्टेशनों में भी रातें सर्द हो रही हैं। बीती रात शिमला में न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री, कुफरी में 7.9, नारकंडा में 5.7 और मनाली में 6.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटों में शिमला का पारा 1.4 डिग्री और मनाली का तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस गिरा है।

राज्य के अन्य शहरों में भी तापमान सामान्य से नीचे रहा। सुंदरनगर में न्यूनतम तापमान 11.9 डिग्री, भुंतर में 9.5 डिग्री, कल्पा में 3.4 डिग्री, धर्मशाला में 12.8 डिग्री, ऊना में 11.6 डिग्री, नाहन में 15.3 डिग्री, पालमपुर में 10 डिग्री, सोलन में 9 डिग्री, कांगड़ा और मंडी में 13-13 डिग्री, जुब्बड़हट्टी में 12.3 डिग्री, भरमौर में 8.1 और रिकांगपिओ में 6.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को राज्य के औसतन न्यूनतम तापमान में सामान्य से 0.2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई।

मंडी शहर में मंगलवार सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता पर असर पड़ा। हालांकि दिन चढ़ने के साथ ही धूप खिलने से मौसम खुशनुमा हो गया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में आगामी 3 नवंबर तक मौसम में किसी तरह के बदलाव की संभावना नहीं है। इस दौरान पश्चिमी विक्षोभ का कोई असर नहीं होगा और आसमान साफ रहेगा। बारिश व बर्फबारी की संभावना कहीं भी नहीं है। दिन में धूप खिलने से मौसम सुखद रहेगा, लेकिन सुबह-शाम ठंड बढ़ती जाएगी। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि रात के समय विशेषकर ऊंचाई वाले इलाकों में गर्म कपड़ों का प्रयोग करें।

