Himachal Weather : हिमाचल में बढ़ी ठंड, 3 शहरों में माइनस में पारा, 6 जिलों में येलो अलर्ट

संक्षेप: हिमाचल प्रदेश में सर्दी का असर बढ़ गया है। राज्य के पर्वतीय इलाकों में तापमान लगातार गिरने लगा है। जनजातीय क्षेत्रों में कई जगह पारा शून्य से नीचे पहुंच गया है। सोमवार रात से मंगलवार सुबह तक प्रदेश के तीन स्थानों पर न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया।

हिमाचल प्रदेश में सर्दी का असर बढ़ गया है। राज्य के पर्वतीय इलाकों में तापमान लगातार गिरने लगा है। जनजातीय क्षेत्रों में कई जगह पारा शून्य से नीचे पहुंच गया है। सोमवार रात से मंगलवार सुबह तक प्रदेश के तीन स्थानों पर न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया। लाहौल-स्पीति जिला का ताबो इस समय सबसे ठंडा स्थल रहा, जहां तापमान -3.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी जिले के कुकुमसेरी में -0.9 डिग्री और केलंग में -0.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

किन्नौर जिले के कल्पा में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री और रिकांगपिओ में 5.7 डिग्री रहा। पर्यटन स्थलों शिमला और मनाली में भी ठंड बढ़ गई है। शिमला में आज न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री दर्ज किया गया, जो पिछले दिन से तीन डिग्री कम है, जबकि मनाली में पारा 5.9 डिग्री सेल्सियस तक गिरा। इसी तरह राज्य के अन्य भागों में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। सुंदरनगर में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री, भुंतर में 8.2 डिग्री, नाहन में 13.2 डिग्री, ऊना में 13.3 डिग्री, धर्मशाला में 13.4 डिग्री, पालमपुर में 10 डिग्री, सोलन में 7 डिग्री, मंडी में 11 डिग्री, कांगड़ा में 12.8 डिग्री, हमीरपुर में 10.9 डिग्री, जुब्बड़हट्टी में 10.6 डिग्री, कुफ़री में 7.9 डिग्री, नारकंडा में 5.9 डिग्री, भरमौर में 7.6 डिग्री और सियोबाग में 6.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बीते 24 घंटों में राज्य के औसतन न्यूनतम तापमान में 1.1 डिग्री की गिरावट आई है।

मंगलवार को राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ बना हुआ है। शिमला और मनाली में धूप खिली है, जबकि मैदानी इलाकों में सुबह के समय कोहरा छाया रहा। सुंदरनगर में घने कोहरे के कारण दृश्यता केवल 200 मीटर तक सीमित रही।

पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई जगह बारिश और बर्फबारी के आसार इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के छह जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आज और कल कई स्थानों पर वर्षा और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। विभाग के अनुसार, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, मंडी और कांगड़ा जिलों में आज गरज-चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने का येलो अलर्ट रहेगा। लाहौल-स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और चंबा के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात की भी संभावना है। हालांकि, 6 नवम्बर से 10 नवंबर तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है।