हिमाचल में मौसम की पलटी, ठंड और कोहरे का कॉकटेल, कई जगह शून्य से नीचे पारा

मौसम विभाग ने अगले एक हफ्ते यानी 3 दिसंबर तक मौसम साफ रहने के आसार जताए हैं। आज भी पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना हुआ है, जबकि निचले क्षेत्रों सुंदरनगर, मंडी और बिलासपुर में दोपहर तक घना कोहरा छाया रहा। 

Thu, 27 Nov 2025 02:16 PMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
हिमाचल प्रदेश में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है और कोहरे ने मैदानी व निचले इलाकों में जनजीवन पर असर डाल दिया है। गुरुवार सुबह राज्य के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा। इसके चलते यातायात प्रभावित हुआ और दृश्यता बेहद कम हो गई। सुंदरनगर में दृश्यता केवल 70 मीटर जबकि बिलासपुर और मंडी में 150 मीटर दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों 28 और 29 नवंबर के लिए बिलासपुर व मंडी जिलों में सुबह और शाम घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य का औसतन न्यूनतम तापमान सामान्य से एक डिग्री कम दर्ज किया गया है, जबकि पिछले 24 घंटों में औसत न्यूनतम तापमान में 0.4 डिग्री की गिरावट आई है। इस महीने वर्षा लगभग न के बराबर होने से सूखी ठंड ज्यादा परेशान कर रही है।

मौसम विभाग ने अगले एक हफ्ते यानी 3 दिसंबर तक मौसम साफ रहने के आसार जताए हैं। आज भी पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना हुआ है, जबकि निचले क्षेत्रों सुंदरनगर, मंडी और बिलासपुर में दोपहर तक घना कोहरा छाया रहा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति व अन्य उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में पारा लगातार शून्य से नीचे बना हुआ है तथा यहां सर्दी चरम पर पहुंच चुकी है। प्रदेश में सबसे कम तापमान लाहौल स्पीति जिला के ताबो में माइनस 7.3 डिग्री और कुकुमसेरी में माइनस 5.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इन इलाकों में पाइपलाइनें भी जमने लगी हैं और सुबह-शाम लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है।

किन्नौर के कल्पा में न्यूनतम तापमान 0.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि भुंतर में 1.8 डिग्री, मनाली में 1.7 डिग्री और सियोबाग में 1.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राज्य के बाकी हिस्सों में भी शीतलहर का असर साफ दिखने लगा है। सुंदरनगर का न्यूनतम तापमान 2.9 डिग्री, पालमपुर 4.0 डिग्री, नारकंडा 4.5 डिग्री, बरमौर 4.7 डिग्री, हमीरपुर 5.1 डिग्री, सराहन 5.1 डिग्री, मंडी 5.2 डिग्री, कांगड़ा 5.5 डिग्री, शिमला 6.0 डिग्री, देहरा गोपीपुर 7.0 डिग्री, बिलासपुर और जुब्बड़हट्टी 7.5 डिग्री, कसौली 8.1 डिग्री, नाहन 9.6 डिग्री, नेरी 10.5 डिग्री और पांवटा साहब 11.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कुफ़री, नारकंडा और मनाली जैसे पर्यटन स्थलों में कड़ाके की ठंड से पर्यटक भी ठिठुर रहे हैं और शाम ढलते ही तापमान तेजी से गिर रहा है। राजधानी शिमला में भी सुबह- शाम व रात को भयंकर सर्दी पड़ रही है, जिससे लोगों को गर्म कपड़े और हीटरों का सहारा लेना पड़ रहा है।

मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ फिलहाल सक्रिय नहीं है और अगले सात दिनों तक प्रदेश में बारिश या बर्फबारी के कोई संकेत नहीं हैं। ऐसे में दिन के समय धूप खिलने की उम्मीद है, लेकिन सुबह और शाम ठंड और कोहरे की मार से राहत मिलती नहीं दिख रही है। सूखी ठंड के चलते लोग बुखार, खांसी-जुकाम व सांस संबंधी रोगों से भी जूझ रहे हैं तथा स्वास्थ्य विभाग ने बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। कोहरे की वजह से सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ने पर पुलिस ने वाहन चालकों को गति नियंत्रण में रखने और हेडलाइट-फॉग लैंप का उपयोग करने की अपील की है। 3 दिसम्बर तक प्रदेश में कहीं भी वर्षा व बर्फबारी के कोई आसार नहीं हैं।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

