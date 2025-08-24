himachal pradesh weather cloud burst in chamba and trouble in kangra हिमाचल में भारी बारिश से हाहाकार; चंबा में बादल फटा, कांगड़ा में भी आफत- VIDEO, Himachal-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi News

हिमाचल में भारी बारिश से हाहाकार; चंबा में बादल फटा, कांगड़ा में भी आफत- VIDEO

हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से कई जिलों में हालात खराब हो गए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अभी जोरदार बारिश का दौर जारी रहेगा। बीते 24 घंटे में मंडी जिले के पंडोह में सबसे ज्यादा 123 मिमी बारिश हुई है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, शिमलाSun, 24 Aug 2025 08:37 PM
हिमाचल में भारी बारिश से हाहाकार; चंबा में बादल फटा, कांगड़ा में भी आफत- VIDEO

हिमाचल प्रदेश में मानसून की भारी बारिश से हालात खराब हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से मैदानी इलाकों में बाढ़ और पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं। कांगड़ा जिले के कई मैदानी इलाके जलमग्न हो गए हैं जबकि चंबा में बादल फटने और भूस्खलन से नुकसान हुआ है। साथ ही लाहौल-स्पीति और चंबा की ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी हुई है। इससे पहाड़ों में ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने 30 अगस्त तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है।

30 अगस्त तक यलो अलर्ट

मौसम विभाग ने अगले एक हफ्ते के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 25 अगस्त को उना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं 26 अगस्त को शिमला और सिरमौर जिले में मौसम खराब रहने का अनुमान है। 27 अगस्त को मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में और 28 अगस्त को कुल्लू और मंडी जिलों में भारी बारिश का यलो अलर्ट है। मौसम विभाग ने 29 और 30 अगस्त को भी येलो अलर्ट जारी किया गया है।

कांगड़ा के इंदौरा और जसूर में बाढ़ से बिगड़े हालात

कांगड़ा जिले के इंदौरा उपमंडल में जलभराव से नया सीडीपीओ ऑफिस और बाजार जलमग्न हो गए हैं। इससे लोगों को आवाजाही में दिक्कतें आ रही हैं। दुकानों में सामान खराब हो रहे हैं। सरकारी दफ्तर पानी में डूबे हैं। फतेहपुर, नूरपुर और जवाली विधानसभा क्षेत्रों के कई हिस्से भी जलमग्न हैं। जिला के जसूर में गरेली खड्ड उफान पर है। इससे रेलवे और बस पुल के पास पानी बह रहा है।

मंडी के पंडोह में भारी बारिश

बीते 24 घंटे में मंडी जिले के पंडोह में सबसे ज्यादा 123 मिमी बारिश हुई। इसके अलावा सोलन के कसौली में 105 मिमी, जोत में 104 मिमी, मंडी और करसोग में 68-68 मिमी बारिश दर्ज की गई। पठानकोट-मंडी नेशनल हाईवे के बौड़ क्षेत्र में नदी लबालब भर गई है। प्रशासन ने लोगों से नदी-नालों के किनारे न जाने और सतर्क रहने की अपील की है।

चंबा में बादल फटने तबाही

चंबा जिले के तलाई और महल के पास बादल फटने से नाले उफान पर हैं। गंदा पानी और मलबा घरों में घुस गया है। बड़े पेड़ पानी के बहाव से नीचे आ गए हैं। बाथरी के पास दिल्ली से आ रही एचआरटीसी की वॉल्वो बस भूस्खलन से बची, जिसमें बस को थोड़ा नुकसान हुआ पर सभी यात्री सुरक्षित हैं। भटियात क्षेत्र के ग्राम पंचायत मेल के गांव तेई में भारी बारिश से लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें दो घर क्षतिग्रस्त हो गए और छह अन्य मकानों को भी नुकसान पहुंचा है।

मणिमहेश यात्रा पर रोक

प्रशासन ने मणीमहेश यात्रा पर रोक लगा दी है। यात्रियों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है। चंबा जिले की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी के कारण साच दर्रे का मार्ग भी बंद हो गया है।

कुल्लू में भूस्खलन की चपेट में आई बस, एक घायल

कुल्लू जिले की मणिकर्ण घाटी के सरसाड़ी में पहाड़ी से गिरी चट्टान से एक निजी बस का एक यात्री घायल हो गया है। घायल व्यक्ति को इलाज के लिए क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में भर्ती कराया गया है। भूस्खलन से एक कार को भी हल्का नुकसान हुआ है। कुल्लू जिले में जगह-जगह पत्थर गिरने और भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं, प्रशासन ने लोगों से सावधानी से यातायात करने को कहा है।

सोलन और बिलासपुर में भी आफत

सोलन जिले के बद्दी में तेज बारिश के कारण नेशनल हाईवे 105 पर नदी जैसे हालात बन गए हैं, जिससे लोग जोखिम उठाकर सड़क पर सफर कर रहे हैं। बिलासपुर जिले के मेहला के समीप चंडीगढ़-मनाली फोरलेन पर भारी भूस्खलन हुआ है। इससे फोरलेन पूरी तरह बंद हो गई है। कई वाहनों की लंबी कतारें लगी हैं। यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कर्मचारी इसे जल्द बहाल करने में जुटे हैं।

मरने वालों का आंकड़ा 303 पहुंचा

20 जून से जारी मानसून के दौरान अब तक 303 लोग बारिश से जुड़ी घटनाओं में मारे जा चुके हैं। 37 लोग लापता हैं और 360 घायल हैं। मंडी जिले में सबसे ज्यादा 51 मौतें हुई हैं, कांगड़ा में 48, चंबा में 36, शिमला में 28, किन्नौर और कुल्लू में 26-26 तथा अन्य जिलों में भी जान-माल का नुकसान हुआ है।

रिपोर्ट- यूके शर्मा

