हिमाचल जाने वाले टूरिस्ट ध्यान दें! ऊंचाई वाले इलाकों में सख्त एडवाइजरी; पुलिस की भी चेतावनी

संक्षेप: हिमाचल प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस बीच मौसम विभाग ने ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी की आशंका जताई है। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही ऊंचाई वाले इलाकों में पर्यटकों के लिए सख्त एडवाइजरी जारी की गई है।

हिमाचल प्रदेश में ठंड का प्रकोप जारी है। मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ों तक ठिठुरन बढ़ गई है। लाहौल-स्पीति का ताबो माइनस 7.1 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा रहा। 22 से 25 जनवरी के बीच पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम बदलने के आसार हैं। मौसम विभाग ने 23 जनवरी को भारी बर्फबारी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच प्रशासन ने ऊंचाई वाले इलाकों में पर्यटकों के लिए सख्त एडवाइजरी जारी की है।

मौसम बिगड़ने की चेतावनी मौसम विभाग के अनुसार, 22 से 25 जनवरी के बीच पूरे हिमाचल प्रदेश में मौसम खराब रहने की संभावना है। मौसम विभाग की मानें तो 23 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ सबसे ज्यादा सक्रिय होगा। इससे ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी और निचले इलाकों में तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से ऊंचाई वाले इलाकों में जोरदार बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है।

टूरिस्टों की संख्या बढ़ी हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बड़ी तादाद में टूरिस्ट लाहौल-स्पीति का रुख कर रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार, पर्यटकों की अचानक बढ़ी भीड़ ने ट्रैफिक पर बहुत दबाव डाल दिया है। विशेष रूप से दारचा-शिंकुला मार्ग जैसे पहाड़ी इलाकों और काजा और ऊंचाई पर बसे गांवों की ओर जाने वाली सड़कों पर गाड़ियों का भारी लोड बढ़ गया है।

फंस सकती हैं गाड़ियां अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि गुरुवार और शुक्रवार से आने वाले नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण बर्फबारी तेज हो सकती है जिससे सड़कों की हालत बिगड़ जाएगी। ऐसी स्थिति में गाड़ियां लंबे समय तक फंसी रह सकती हैं। प्रतिकूल मौसम में यदि कोई जोखिम भरी जगह पर फंस गया तो बचाव कार्य करना काफी कठिन हो सकता है।

शून्य से नीचे तापमान हो सकता है खतरनाक अधिकारियों ने आगाह किया है कि शून्य से नीचे के तापमान में देर तक फंसे रहना स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। खासकर उन पर्यटकों के लिए जिन्हें इतने ठंडे मौसम में रहने की आदत नहीं है। खराब मौसम की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने पर्यटकों के लिए सख्त एडवाइजरी जारी कर उन्हें जोखिम भरी यात्रा नहीं करने की सलाह दी है।

जानलेवा साबित हो सकती है अनदेखी प्रशासन ने आगाह किया है कि हल्की बर्फबारी के बाद सड़कों पर जमी बर्फ के कारण फिसलन बहुत बढ़ गई है जिससे दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया है कि बर्फबारी के कारण जो जगह आकर्षक लगती है यदि मौसम की चेतावनी को नजरअंदाज किया गया तो वही जगह जानलेवा साबित हो सकती है।