Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsहिमाचल प्रदेश न्यूज़himachal pradesh weather alert strict advisory issued for high altitude areas for tourists
हिमाचल जाने वाले टूरिस्ट ध्यान दें! ऊंचाई वाले इलाकों में सख्त एडवाइजरी; पुलिस की भी चेतावनी

हिमाचल जाने वाले टूरिस्ट ध्यान दें! ऊंचाई वाले इलाकों में सख्त एडवाइजरी; पुलिस की भी चेतावनी

संक्षेप:

हिमाचल प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस बीच मौसम विभाग ने ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी की आशंका जताई है। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही ऊंचाई वाले इलाकों में पर्यटकों के लिए सख्त एडवाइजरी जारी की गई है।

Jan 19, 2026 04:23 pm ISTKrishna Bihari Singh वार्ता, शिमला
share Share
Follow Us on

हिमाचल प्रदेश में ठंड का प्रकोप जारी है। मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ों तक ठिठुरन बढ़ गई है। लाहौल-स्पीति का ताबो माइनस 7.1 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा रहा। 22 से 25 जनवरी के बीच पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम बदलने के आसार हैं। मौसम विभाग ने 23 जनवरी को भारी बर्फबारी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच प्रशासन ने ऊंचाई वाले इलाकों में पर्यटकों के लिए सख्त एडवाइजरी जारी की है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मौसम बिगड़ने की चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार, 22 से 25 जनवरी के बीच पूरे हिमाचल प्रदेश में मौसम खराब रहने की संभावना है। मौसम विभाग की मानें तो 23 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ सबसे ज्यादा सक्रिय होगा। इससे ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी और निचले इलाकों में तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से ऊंचाई वाले इलाकों में जोरदार बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है।

टूरिस्टों की संख्या बढ़ी

हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बड़ी तादाद में टूरिस्ट लाहौल-स्पीति का रुख कर रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार, पर्यटकों की अचानक बढ़ी भीड़ ने ट्रैफिक पर बहुत दबाव डाल दिया है। विशेष रूप से दारचा-शिंकुला मार्ग जैसे पहाड़ी इलाकों और काजा और ऊंचाई पर बसे गांवों की ओर जाने वाली सड़कों पर गाड़ियों का भारी लोड बढ़ गया है।

फंस सकती हैं गाड़ियां

अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि गुरुवार और शुक्रवार से आने वाले नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण बर्फबारी तेज हो सकती है जिससे सड़कों की हालत बिगड़ जाएगी। ऐसी स्थिति में गाड़ियां लंबे समय तक फंसी रह सकती हैं। प्रतिकूल मौसम में यदि कोई जोखिम भरी जगह पर फंस गया तो बचाव कार्य करना काफी कठिन हो सकता है।

शून्य से नीचे तापमान हो सकता है खतरनाक

अधिकारियों ने आगाह किया है कि शून्य से नीचे के तापमान में देर तक फंसे रहना स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। खासकर उन पर्यटकों के लिए जिन्हें इतने ठंडे मौसम में रहने की आदत नहीं है। खराब मौसम की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने पर्यटकों के लिए सख्त एडवाइजरी जारी कर उन्हें जोखिम भरी यात्रा नहीं करने की सलाह दी है।

जानलेवा साबित हो सकती है अनदेखी

प्रशासन ने आगाह किया है कि हल्की बर्फबारी के बाद सड़कों पर जमी बर्फ के कारण फिसलन बहुत बढ़ गई है जिससे दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया है कि बर्फबारी के कारण जो जगह आकर्षक लगती है यदि मौसम की चेतावनी को नजरअंदाज किया गया तो वही जगह जानलेवा साबित हो सकती है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में धमाके के लिए यासिर ने इस कारण फिदायीन बनने से किया था इनकार, खुलासा
ये भी पढ़ें:उत्तराखंड में 23 तक मौसम में उतार चढ़ाव; इन इलाकों में बारिश व बर्फबारी का अलर्ट
ये भी पढ़ें:हिमाचल के इस जिले में काम पर रखे जाएंगे रिटायर पटवारी और कानूनगो, कितनी संख्या?

पुलिस ने भी किया आगाह

पुलिस ने भी चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अनुमति वाले क्षेत्रों से आगे जाना प्रतिबंधित है। सैलानी तय समय पर वापस लौट आएं और किसी भी असुरक्षित जगह पर रुकने और कैंप लगाने या गाड़ी खड़ी करने से बचें। टूरिस्ट को नदी के किनारों, झरनों और भूस्खलन वाले इलाकों से दूर रहने की सख्त सलाह दी गई है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि बर्फ वाली सड़कों पर तेज या लापरवाही से गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Himachal Pradesh News Himachal Pradesh Weather

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।