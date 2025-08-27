हिमाचल में हाईवे नदी में तब्दील, मनाली टोल प्लाजा से बह रही है ब्यास- VIDEO

हिमाचल प्रदेश में बुधवार को लगातार हो रही भारी बारिश से लोगों को राहत मिली लेकिन ब्यास नदी समेत कई नदी-नाले अभी भी उफान पर हैं। इस बीच मनाली का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें दिख रहा है कि रायसन टोल को ब्यास नदी ने अपने कब्जे में ले लिया है।

हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश का दौर बुधवार को थम गया लेकिन ब्यास नदी समेत नदियां अभी भी उफान पर हैं। इन सबके बीच मनाली का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें नजर आ रहा है कि रायसन टोल को ब्यास नदी ने अपने कब्जे में ले लिया है। टोल जिस सड़क पर था वहां नदी का पानी बह रहा है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। राज्य में भारी बारिश से आई बाढ़ ने तबाही मचाई है। अलग-अलग हिस्सों में रिहायशी इलाके जलमग्न हो गए हैं।

ब्यास मांग रही अब अपनी जमीन एक यूजर ने वायरल वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा- अब ब्यास नदी टोल वसूल रही है। नदी अपनी जमीन वापस मांग रही है। मनाली के पास रायसन टोल का नजारा जहां सड़क गायब हो गई है। अब ब्यास नदी का पानी टोल प्लाजा से होकर बह रहा है। बता दें कि बीते सोमवार शाम से हिमाचल प्रदेश में अलग-अलग जगहों पर 12 फ्लैश फ्लड की घटनाएं सामने आई हैं। इनमें से नौ लाहौल और स्पीति जिले में और दो कुल्लू में जबकि एक कांगड़ा में हुई हैं। चंबा में बादल फटने की घटना भी हुई।

रोकी गई मणिमहेश यात्रा कांगड़ा में एक व्यक्ति डूब गया जबकि किन्नौर में एक अन्य की ऊंचाई से गिरने के कारण मौत हो गई। सीएम सुक्खू ने बताया कि भारी बारिश के कारण मणिमहेश यात्रा रोक दी गई है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले सात दिनों हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक, मंगलवार शाम तक राज्य में कुल 680 सड़कें बंद थीं। इनमें से 343 मंडी में और 132 कुल्लू में हैं।

पीडब्ल्यूडी को 1,400 करोड़ का नुकसान मनाली में मंगलवार की सुबह एक बहुमंजिला होटल और चार दुकानें ब्यास नदी की तेज धारा में बह गईं। ब्यास नदी की तेज धारा ने चंडीगढ़ और मनाली को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को भी कई जगहों पर नुकसान पहुंचाया है। बताया जाता है कि मनाली-लेह राजमार्ग का लगभग 200 मीटर हिस्सा भी उफनती ब्यास नदी में बह गया है। इसके कारण रास्ता बंद हो गया है। पर्यटक भी फंस गए हैं। इस बीच मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि ब्यास नदी की बाढ़ से पीडब्ल्यूडी विभाग को लगभग 1,400 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।