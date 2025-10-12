Hindustan Hindi News
हिमाचल प्रदेश में तेजी से गिरा पारा, माइनस 2.2 पहुंचा तापमान; पूरे हफ्ते कैसा रहेगा मौसम

हिमाचल प्रदेश के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के तापमान को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि तापमान में तेजी से गिरावट देखी जा रही है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, शिमलाSun, 12 Oct 2025 10:31 AM
Himachal Pradesh Weather Forecast: हिमाचल प्रदेश में फिलहाल बारिश से राहत बनी रहेगी। रविवार को भी पूरे प्रदेश में दिन की शुरुआत खिली धूप के साथ हुई। राजधानी शिमला समेत प्रमुख हिल स्टेशन मनाली, कुफ़री, धर्मशाला और डलहौजी में मौसम साफ और सुहावना बना हुआ है। धूप निकलने से लोगों को सुबह की ठंड के बाद दिन में गर्माहट का अहसास हो रहा है। हालांकि, जनजातीय क्षेत्रों में सर्दी ने पहले ही दस्तक दे दी है और लाहौल-स्पीति में पारा शून्य से नीचे चला गया है। जिला मुख्यालय केलंग में रविवार को न्यूनतम तापमान -2.2 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो इस सीजन का अब तक का सबसे कम तापमान है।

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में आगामी 18 अक्तूबर तक मौसम साफ बना रहेगा और कहीं भी बारिश या बर्फबारी की संभावना नहीं है। विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक दिन में धूप खिलने से अधिकतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, लेकिन न्यूनतम तापमान में फिलहाल कोई खास बदलाव नहीं होगा। यानी सुबह और रातें ठंडी बनी रहेंगी। मौसम विज्ञानी संदीप शर्मा का कहना है कि फिलहाल पश्चिमी विक्षोभ की कोई सक्रियता नहीं है, जिसके चलते प्रदेश में शुष्क मौसम बना रहेगा।

राज्य में रविवार को औसतन न्यूनतम तापमान सामान्य से करीब 1.8 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। खासकर जनजातीय क्षेत्रों और ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड लगातार बढ़ रही है। लाहौल-स्पीति के अलावा कुकुमसेरी में पारा 2.1 डिग्री, रिकांगपिओ में 7.7, भरमौर में 9.7 और सियोबग में 8 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया।

वहीं, राज्य के मैदानी और मध्य पर्वतीय जिलों में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कांगड़ा में न्यूनतम तापमान 13.5, मंडी में 15.1, हमीरपुर में 14.3 और बिलासपुर में 15.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से क्रमशः 0.7, 0.5, 0.4 और 1.3 डिग्री कम रहा।

हिल स्टेशनों में भी ठंड बढ़ रही है। मनाली में न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री, कुफ़री में 10.2 और शिमला में 12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा सुंदरनगर में 13.8, भुंतर में 10, कल्पा में 4.2, ऊना में 14.4, नाहन में 15.5, पालमपुर में 10 और सोलन व जुब्बड़हट्टी में 12.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकार्ड हुआ।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

