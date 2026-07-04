सुक्खू कैबिनेट में फेरबदल जल्द, बनेगा एक और मंत्री, बैठक में इन मुद्दों पर होगा मंथन
हिमाचल सरकार की कैबिनेट में जल्द फेरबदल होने वाला है। इस संबंध में धर्मशाला में एक हाई लेवल बैठक होगी। इस बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल सूबे के वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा करेंगे।
हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के मंत्रिमंडल में जल्द फेरबदल और विस्तार होगा। मंत्री की एक खाली कुर्सी को भरा जाएगा। इस संबंध में 16 और 17 जुलाई को धर्मशाला में कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बैठक में मंत्रिमंडल के फेरबदल और विस्तार पर चर्चा होगी। इसके बाद इस विषय पर अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है। यह जानकारी हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की नई कार्यकारिणी की आम सभा में शामिल होने शिमला पहुंचीं प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने आज मीडिया से बातचीत में दी।
दरअसल, मुख्यमंत्री सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार साढ़े 3 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है। अगले साल दिसंबर में प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। लेकिन अभी तक सरकार में मंत्री का एक पद रिक्त है। सरकार के गठन के साथ सुक्खू मंत्रिमंडल में जनवरी 2023 में 7 मंत्री बने थे। इसके बाद दिसंबर 2023 में पहली बार हुए मंत्रिमंडल विस्तार में 2 नए मंत्री बनाये गए थे। वर्तमान में सुक्खू कैबिनेट में मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री सहित 11 मंत्री शामिल हैं। मंत्रिमंडल में एक पद अभी भी रिक्त चल रहा है।
चुनाव की तैयारियों को लेकर बनेगी रणनीति
रजनी पाटिल ने कहा कि शिमला में प्रदेश कांग्रेस की आम सभा में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और आने वाले राजनीतिक कार्यक्रमों पर भी चर्चा की जाएगी। कांग्रेस का लक्ष्य संगठन को हर बूथ तक मजबूत करना है। इसके साथ ही आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों और साल 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी।
इन मुद्दों पर भी होगी बातचीत
एक सवाल के जवाब में रजनी पाटिल ने कहा कि राम मंदिर चंदा चोरी से जुड़े सामने आए आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। भाजपा ने राम मंदिर के नाम पर लोगों से वोट मांगे थे, इसलिए इस मामले की सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा न्यायाधीश से जांच कराई जानी चाहिए। बैठक में इस मुद्दे के साथ-साथ नीट पेपर लीक सहित अन्य राजनीतिक विषयों पर भी चर्चा होगी। आम सभा में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, मंत्रियों और पार्टी के विभिन्न अग्रणी संगठनों के प्रमुख मौजूद रहेंगे।
किन्नौर जिला कांग्रेस अध्यक्ष विवाद पर भी बातचीत
किन्नौर जिला कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर चल रहे विवाद पर रजनी पाटिल ने कहा कि इस मामले में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी से बात की जाएगी और गलतफहमी दूर करने का प्रयास होगा। जगत सिंह नेगी और निगम भंडारी को आमने-सामने बैठाकर विवाद सुलझाया जाएगा। दोनों नेताओं से संगठन को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने को कहा जाएगा।
तय की जाएंगी जिम्मेदारियां
इस बीच, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा कि संगठन विस्तार के उद्देश्य से आयोजित इस आम सभा में ब्लॉक अध्यक्षों से लेकर मुख्यमंत्री तक सभी नेता भाग लेंगे। ब्लॉक स्तर पर संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारियां तय की जाएंगी और यहीं से अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियों की शुरुआत होगी।
आलाकमान का फैसला अंतिम
किन्नौर जिला कांग्रेस अध्यक्ष के विवाद पर विनय कुमार ने कहा कि उनकी बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी से बातचीत हुई है। जगत सिंह नेगी और निगम भंडारी को साथ बैठाकर विवाद का समाधान किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि संगठन के गठन के बाद पार्टी आलाकमान ने जो निर्णय लिया है, वही अंतिम और मान्य निर्णय है।
रिपोर्ट- यूके शर्मा
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।