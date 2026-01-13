Hindustan Hindi News
हिमाचल में सड़कों को बचाने के लिए हो रहा नई तकनीक का इस्तेमाल, PWD मंत्री ने बताया क्या है इसमें खास?

संक्षेप:

Jan 13, 2026 08:42 pm ISTSourabh Jain पीटीआई, शिमला, हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण (PWD) मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मंगलवार को कहा कि राज्य की सड़कों को पानी से होने वाले नुकसान से बचाने व लंबे समय तक चलने लायक बनाने के लिए राज्य सरकार एक नया प्रयोग करने जा रही है। इस दौरान राज्य में खराब सड़कों की मरम्मत के लिए ट्रायल बेसिस पर CGBMSBLT (सीमेंट ग्राउटेड बिटुमिनस मैकाडम और स्टेबिलाइज्ड बेस लेयर टेक्नोलॉजी) का इस्तेमाल किया जाएगा और इसकी शुरुआत शोघी-मेहली सड़क से होगी। इस नई तकनीक के बारे में बताते हुए सिंह ने कहा कि इसका उपयोग पहले से ही अन्य राज्यों में किया जा रहा है, और अब उसे हिमाचल में भी इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि इन तरीकों से सड़कें मजबूत होंगी, भारी ट्रैफिक झेल पाएंगी और पानी से होने वाले नुकसान से ज्यादा सुरक्षित रहेंगी, जिससे बार-बार मरम्मत की ज़रूरत भी कम पड़ेगी।

सिंह ने कहा कि लोक निर्माण विभाग पूरे राज्य में लगभग 35,000 किमी सड़कों का रखरखाव करता है, इस दौरान खराब मौसम की स्थिति, जलभराव और जमीन की कमजोर स्थिति के कारण, लगभग 20 प्रतिशत सड़क नेटवर्क बार-बार खराब हो जाता है, जिससे बार-बार मरम्मत करनी पड़ती है और रखरखाव की लागत भी ज़्यादा आती है। जिसके चलते इस समस्या से निपटने के लिए, सड़कों के रखरखाव के लिए लंबे समय के उपाय के तौर पर नई और टिकाऊ सड़क निर्माण टेक्नोलॉजी को अपनाया जाएगा।

आगे उन्होंने कहा कि बार-बार आने वाली खराबी को दूर करने और सुरक्षित व हर मौसम में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए विभाग मरम्मत और रखरखाव में नई तकनीकों को अपना रहा है। इन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सड़कों के 10 साल तक चलने की उम्मीद है, जिससे कुल रखरखाव लागत कम होगी और सड़क इस्तेमाल करने वालों को ज़्यादा स्मूथ और सुरक्षित ड्राइविंग का अनुभव मिलेगा।

उन्होंने कहा, 'मैंने एक समिति बनाने के निर्देश दिए हैं ताकि उन और सड़क हिस्सों की पहचान की जा सके जहां 2026-27 के वार्षिक रखरखाव योजना के तहत इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सके।'

इस बारे में एक बयान जारी करते हुए उन्होंने बताया कि इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पहले से ही कई राज्यों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY), और अन्य सरकारी योजनाओं के साथ ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा सफलतापूर्वक किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट (CRRI) के साथ चर्चा के बाद इस नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक पायलट प्रोजेक्ट फिलहाल शोघी-मेहली सड़क के खराब हिस्सों पर चल रहा है। इससे पहले नई टेक्नोलॉजी और पायलट प्रोजेक्ट की प्रगति पर एक प्रेजेंटेशन भी दिया गया था।

