सोलन: टैक्सी ड्राइवर की थी लाठी-डंडों से पिटाई, गिरफ्तार हुए 6 आरोपी

हिमाचल प्रदेश के सोलन स्थित परवाणू में एक टैक्सी ड्राइवर की लाठी-डंडों से पिटाई के मामले में छह आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी और पीड़ित के बीच सवारियों को लेकर लंबे समय से दुश्मनी चल रही थी।

आरोपियों की पहचान हरियाणा के पंचकुला जिले के निवासी हर्षदीप सिंह (23), अमन (22), निखिल चौरसिया (31), भारत भूषण (25) और योगराज उर्फ ​​पिंकी गुज्जर (35) और चंडीगढ़ के सिमरनजोत (23) के रूप में हुई है। पुलिस को इस मामले में 7 जनवरी को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जख्मी हालत में ईएसआई परवाणू लाया गया है। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि पीड़ित का नाम ईशान (27) है और वह पंचकूला के कालका का रहने वाला है।

कसौली से कालका जा रहा था ड्राइवर पुलिस को जांच में ये भी पता चला कि ईशान पर ये हमला तब किया गया जब कुछ सवारियों को छोड़ने के बाद कसौली से कालका की ओर लौट रहा था। इस पूरे हमले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल है। पुलिस ने कहा कि ईशान को बुरी तरह से पीटा गया था जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 (हत्या का प्रयास), 126 (2), 115 (2), 191 (2), 191 (3) और 190 के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपी हमले के बाद से ही फरार थे ऐसे में पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू किया।