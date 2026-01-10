Hindustan Hindi News
सोलन: टैक्सी ड्राइवर की थी लाठी-डंडों से पिटाई, गिरफ्तार हुए 6 आरोपी

संक्षेप:

Jan 10, 2026 07:57 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान
हिमाचल प्रदेश के सोलन स्थित परवाणू में एक टैक्सी ड्राइवर की लाठी-डंडों से पिटाई के मामले में छह आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी और पीड़ित के बीच सवारियों को लेकर लंबे समय से दुश्मनी चल रही थी।

आरोपियों की पहचान हरियाणा के पंचकुला जिले के निवासी हर्षदीप सिंह (23), अमन (22), निखिल चौरसिया (31), भारत भूषण (25) और योगराज उर्फ ​​पिंकी गुज्जर (35) और चंडीगढ़ के सिमरनजोत (23) के रूप में हुई है। पुलिस को इस मामले में 7 जनवरी को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जख्मी हालत में ईएसआई परवाणू लाया गया है। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि पीड़ित का नाम ईशान (27) है और वह पंचकूला के कालका का रहने वाला है।

आरोपी और पीड़ित के बीच सवारियों को लेकर लंबे समय से दुश्मनी चल रही थी।

कसौली से कालका जा रहा था ड्राइवर

पुलिस को जांच में ये भी पता चला कि ईशान पर ये हमला तब किया गया जब कुछ सवारियों को छोड़ने के बाद कसौली से कालका की ओर लौट रहा था। इस पूरे हमले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल है। पुलिस ने कहा कि ईशान को बुरी तरह से पीटा गया था जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 (हत्या का प्रयास), 126 (2), 115 (2), 191 (2), 191 (3) और 190 के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपी हमले के बाद से ही फरार थे ऐसे में पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू किया।

आपसी विवाद का नतीजा

आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, वायरल वीडियो और अन्य सबूतों के जरिए आरोपियों की पहचान की गई। पुलिस के मुताबिक ये घटना कालका में बस और टैक्सी संचालकों के दो गुटों के बीच आपसी विवाद का नतीजा थी। दोनों गुटों के बीच सवारियों को लेकर लंबे समय से दुश्मनी चल रही है। दोनों गुटों के खिलाफ कालका पुलिस स्टेशन में मामले दर्ज किए गए हैं।

