मॉनसून के जाते ही हिमाचल में शुरू हो गई बर्फबारी, रोहतांग मार्ग बंद, दो दिन अलर्ट

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, शिमलाSun, 5 Oct 2025 12:45 PM
हिमाचल प्रदेश में मानसून की विदाई के करीब दस दिन बाद एक बार फिर मौसम ने करवट बदल ली है। अक्तूबर के पहले हफ्ते में ही प्रदेश के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है, जबकि मैदानी और मध्यवर्ती क्षेत्रों में झमाझम बारिश हो रही है। कुल्लू जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मनाली की पहाड़ियों और आसपास के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू हो गई है। रोहतांग दर्रे, मढ़ी और अटल टनल के आसपास बर्फ की मोटी परत जमने लगी है। लगातार हो रही बर्फबारी को देखते हुए प्रशासन ने मनाली से रोहतांग मार्ग पर सभी वाहनों की आवाजाही अस्थायी रूप से बंद कर दी है।

लाहौल घाटी, किन्नौर और स्पीति के ऊंचे इलाकों में भी बर्फबारी का दौर जारी है। मौसम के इस बदलाव से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। राजधानी शिमला में रविवार सुबह तेज बारिश और आंधी चली। वहीं हमीरपुर, सोलन, मंडी, सिरमौर, कांगड़ा और बिलासपुर जिलों में भी गर्जन और तेज हवाओं के साथ वर्षा हुई। मौसम के ठंडे मिजाज से लोगों ने गर्म कपड़ों का सहारा लेना शुरू कर दिया है।

मौसम विभाग के अनुसार राज्य का औसतन न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.3 डिग्री नीचे चला गया है। शिमला में न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से डेढ़ डिग्री कम है। लाहौल-स्पीति का ताबो प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां तापमान 3.1 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड हुआ। केलंग में 3.6, कल्पा और कुकुमसेरी में 6.2, डलहौजी में 8.6, नारकंडा में 10 और रिकांगपिओ में 10.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ।

प्रदेश में ओलिंडा में सबसे अधिक 29 मिलीमीटर वर्षा रिकार्ड की गई, जबकि ब्राह्मणी में 26, धर्मशाला में 25, नंगल में 23 और बिलासपुर में 22 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम विभाग ने 7 अक्तूबर तक पूरे हिमाचल के लिए अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 5 अक्तूबर को कई हिस्सों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। सभी 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 6 अक्तूबर को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सिरमौर और लाहौल-स्पीति में ऑरेंज अलर्ट रहेगा, जबकि अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट रहेगा।

7 अक्तूबर को बिलासपुर और हमीरपुर को छोड़कर दस जिलों में फिर येलो अलर्ट रहेगा। 8 अक्तूबर को भी मौसम खराब बना रहेगा, हालांकि इस दिन किसी प्रकार का अलर्ट नहीं रहेगा। 9 से 11 अक्तूबर तक मौसम साफ रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। विभाग का कहना है कि ऊंचे इलाकों में हो रही बर्फबारी से तापमान में और गिरावट आएगी तथा लाहौल-स्पीति, किन्नौर और पांगी-भरमौर जैसे जनजातीय क्षेत्रों में ठंड का असर और बढ़ेगा।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

Himachal Pradesh Weather

