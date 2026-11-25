दो भाइयों से शादी करने वाली सुनीता नेगी ने कहा- मुझे दोनों से हो गया था प्यार; पति बोले- बचत होगी
हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में दो सगे भाइयों से शादी करने वाली सुनीता ने कहा है कि उसे दोनों भाइयों से प्यार हो गया था और अब भी दोनों पतियों से बराबर प्यार करती है।
हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में दो सगे भाइयों से शादी करके वाली सुनीता एक बार फिर चर्चा में आ गई है। 'जोड़ीदारा प्रथा' के तहत दो भाइयों से शादी करने वाली सुनीता के इंटरव्यू का एक हिस्सा तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें उसने कहा है कि यह लव मैरिज थी और अपनी मर्जी से शादी की थी। सुनीता ने कहा कि उसे दोनों से प्यार था और शादी के बाद भी दोनों पतियों से एक जैसा प्यार करती है।
यह शादी जुलाई 2025 में देशभर में चर्चा में आ गई थी, जब पढ़ी-लिखी सुनीता ने हाटी समुदाय में प्रचलित 'जोड़ीदारा प्रथा' के तहत दो भाइयों के साथ फेरे लिए थे। सुनीता की शादी प्रदीप नेगी और कपिल नेगी नाम के दो भाइयों से हुई थी। प्रदीप की हिमाचल में सरकारी नौकरी है तो कपिल विदेश में शेफ थे। अब हिमाचल में ही अपना रेस्टोरेंट शुरू किया है।
सुनीता बोली- लव मैरिज है
निशू तिवारी नाम की सोशल मीडिया इंफ्लुएंशर ने सुनीता के साथ इंटरव्यू के कुछ क्लिप्स फेसबुक और इंस्टाग्राम पर शेयर किए हैं। इसमें सुनीता बताती है कि उसने अपनी मर्जी से और सबकुछ जानते-समझते हुए यह शादी की है। सुनीता ने एक सवाल के जवाब में बताया कि उसने दोनों भाइयों से लव मैरिज की है। मतलब उसे दोनों से प्यार हो गया था और वहां प्रचलित प्रथा के तहत शादी कर ली। एक साथ दो लोगों से प्यार हो जाने के सवाल पर हंसते हुए जवाब दिया, 'प्यार हो जाता है दो इंसानों से।' आप ज्यादा प्यार किससे करती हो? सुनीता ने कहा, 'दोनों से, जब दोनों से शादी की तो दोनों से ही प्यार है।'
प्रदीप ने दो भाइयों की एक पत्नी होने पर क्या कहा?
प्रदीप नेगी से जब पूछा गया कि क्यों उन्होंने दो भाइयों की एक ही पत्नी रखने का फैसला लिया तो उन्होंने इसके पीछे भाईचारा और आर्थिक फायदे वाली बात कही। प्रदीप ने कहा, 'वजह यह थी कि... सबसे पहले तो भाईचारा। आपको पता है कि जब दो शादियां होती हैं तो दो घर बनते हैं। हम चाहते हैं कि जब हम दो कमाएंगे तो... मान लो हमने 100 रुपये कमाए तो 50 ही खर्च होगा, 50 सो बचेगा।' प्रदीप ने कहा कि उनका भाई उनके लिए सबसे बढ़कर है, पत्नी से भी।
सुनीता-प्रदीप और कपिल की एक बेटी, शुरू किया कारोबार
शादी के करीब डेढ़ साल बाद भी सुनीता और प्रदीप-कपिल की जोड़ी सोशल मीडिया पर काफी फेसम है। तीनों अक्सर एक दूसरे के साथ सोशल मीडिया पर वीडियो और तस्वीरें शेयर करते हैं। सुनीता ने इसी साल अप्रैल में एक बेटी को जन्म दिया। वहीं कपिल ने अब विदेश छोड़कर हिमाचल में ही एक रेस्टोरेंट की शुरुआत की है। जिसे 'जोड़ीदारा' नाम दिया गया है।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
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