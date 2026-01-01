Hindustan Hindi News
हिमाचल प्रदेश में कहां हो रही बर्फबारी, शिमला-मनाली का क्या हाल; पूरे हफ्तै कैसा रहेगा मौसम

संक्षेप:

Jan 01, 2026 01:58 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
नए साल का स्वागत बर्फबारी के बीच करने की उम्मीद लेकर शिमला, कुफरी और मनाली पहुंचे हजारों सैलानियों को इस बार भी निराशा हाथ लगी और आधी रात तक जश्न, संगीत और नाच-गाने के बावजूद बर्फ न गिरने से उनका उत्साह फीका पड़ गया। क्रिसमस के बाद नए साल पर भी हिमाचल के इन प्रमुख हिल स्टेशनों में बर्फबारी नहीं हुई, जबकि पूरा विंटर सीजन अब तक सूखा ही बना हुआ है और शिमला, कुफरी और मनाली पहली बर्फबारी को तरस गए हैं।

बीती रात और आज केवल प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में ही हल्की बर्फबारी दर्ज की गई, जिसमें लाहौल-स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और चंबा के ऊंचे भाग शामिल हैं। अटल टनल रोहतांग में भी ताजा हिमपात हुआ, लेकिन बर्फ की यह सफेद चादर शिमला, मनाली और कुफरी तक नहीं पहुंच सकी।

मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम खराब बना हुआ है। शिमला व मनाली में सुबह से बादल छाए हैं, हालांकि इन पर्यटन स्थलों पर बर्फबारी की कोई ठोस संभावना नहीं दिखी।

पूरे हफ्ते कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग ने अपने ताजा पूर्वानुमान में साफ किया है कि 2 जनवरी से 7 जनवरी तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा और इस दौरान कहीं भी बारिश या बर्फबारी की संभावना नहीं है। ऐसे में बर्फ का इंतजार कर रहे सैलानियों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। विभाग ने अगले तीन दिन तक राज्य के निचले और मैदानी इलाकों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि अगले दो दिन शीतलहर चलने की चेतावनी भी दी गई है।

रिपोर्ट के मुताबिक आज सुबह सिरमौर जिले के पांवटा साहिब में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी केवल 400 मीटर दर्ज की गई, बिलासपुर में 500 मीटर, जबकि कांगड़ा और मंडी में 800-800 मीटर दृश्यता रही। बर्फबारी के आंकड़ों पर नजर डालें तो लाहौल-स्पीति जिले के कोकसर में आज सुबह तक 1.7 सेंटीमीटर और गोंदला में 0.3 सेंटीमीटर बर्फ दर्ज की गई। पहाड़ों पर हुए इस सीमित हिमपात से प्रदेश का औसतन न्यूनतम तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। इससे ठंड में इजाफा हुआ है। लाहौल-स्पीति के कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान माइनस 4.8 डिग्री, ताबो में माइनस 3.4 डिग्री, किन्नौर के कल्पा में माइनस 0.4 डिग्री और शिमला जिले के नारकंडा में 0.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अन्य प्रमुख स्थानों में शिमला का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री, सुंदरनगर 5.8 डिग्री, भुंतर 5 डिग्री, धर्मशाला 5 डिग्री, ऊना 8.5 डिग्री, नाहन 7.9 डिग्री, पालमपुर 3 डिग्री, सोलन 3.2 डिग्री, मनाली 5.1 डिग्री, कांगड़ा 5.5 डिग्री, मंडी 6.7 डिग्री, बिलासपुर 7.5 डिग्री, हमीरपुर 5.2 डिग्री, जुब्बड़हट्टी 6.8 डिग्री, कुफरी 1.5 डिग्री, रिकांगपिओ 2.8 डिग्री और सियोबाग में 6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा। शिमला में रात का पारा 4.7 डिग्री तक गिर गया, जो इस सीजन की सबसे ठंडी रात रही। लेकिन बर्फबारी न होने से नए साल पर पहाड़ों में सफेद जश्न का सपना अधूरा ही रह गया।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
