कानून सख्त, सजा कमजोर; शिमला में 5 साल में पकड़े गए 391 ड्रग तस्कर, 98 को ही सजा

कानून सख्त, सजा कमजोर; शिमला में 5 साल में पकड़े गए 391 ड्रग तस्कर, 98 को ही सजा

संक्षेप:

Jan 19, 2026 02:15 pm ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
नशे के खिलाफ कानून भले ही सख्त हों, लेकिन जमीन पर उनकी मार उतनी असरदार नहीं दिख रही। शिमला जिला में पिछले 5 साल के आंकड़े बताते हैं कि ड्रग्स तस्करी के मामलों में पुलिस की कार्रवाई अदालतों तक पहुंचते-पहुंचते कमजोर पड़ रही है। नतीजा यह है कि पकड़े गए हर चार तस्करों में से सिर्फ एक को ही सजा मिल पा रही है, जबकि बाकी आरोपी कानून की पकड़ से बाहर निकल जाते हैं।

वर्ष 2021 से 2025 के बीच शिमला जिले में एनडीपीएस एक्ट के तहत ड्रग्स तस्करी के 391 मामले दर्ज किए गए। इनमें चिट्टा और अन्य नशीले पदार्थों से जुड़े मामले शामिल हैं। इन मामलों में पुलिस ने कई बड़े तस्करों को गिरफ्तार किया और नशा गिरोहों का भी भंडाफोड़ किया, लेकिन अदालतों में सिर्फ 98 मामलों में ही दोषसिद्धि हो सकी। शेष 293 मामलों में आरोपी दोषमुक्त हो गए। इस तरह नशा तस्करी के मामलों में सजा की दर महज 26 प्रतिशत रही।

ये आंकड़े शिमला में नशे और अन्य गंभीर अपराधों को लेकर आयोजित एक जिला स्तरीय कार्यशाला में सामने आए। कार्यशाला का मकसद यह जानना था कि जांच और ट्रायल की प्रक्रिया में कहां चूक हो रही है। इसकी वजह से गंभीर मामलों में भी आरोपी छूट रहे हैं। जिला न्यायवादी सुधीर शर्मा ने बताया कि हर साल दर्ज मामलों के मुकाबले दोषमुक्त होने वाले आरोपियों की संख्या कहीं ज्यादा रही। वर्ष 2021 में 20 मामलों में से सिर्फ 5 में सजा हुई। 2022 में 29 में से 9, 2023 में 91 में से 21, 2024 में 107 में से 25 और 2025 में 144 मामलों में से केवल 38 मामलों में ही अदालत ने आरोपियों को दोषी ठहराया। आंकड़े साफ दिखाते हैं कि मामलों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन सजा की रफ्तार उसी अनुपात में नहीं बढ़ पाई।

कार्यशाला में केवल एनडीपीएस एक्ट के अलावा पॉक्सो एक्ट और एससी-एसटी एक्ट के मामलों पर भी चर्चा हुई। पॉक्सो एक्ट के तहत वर्ष 2021 से 2025 के बीच 138 मामले अदालतों तक पहुंचे, लेकिन इनमें से सिर्फ 49 मामलों में ही दोषसिद्धि हो पाई। यानी इस कानून के तहत भी सजा की दर करीब 35 प्रतिशत रही। हाल के वर्षों में इसमें गिरावट दर्ज की गई है जो चिंता बढ़ाने वाली मानी जा रही है।

उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने कहा कि जब पीड़ितों को समय पर न्याय नहीं मिलता और बड़ी संख्या में आरोपी छूट जाते हैं तो इससे आम लोगों का कानून और प्रशासन पर भरोसा कमजोर होता है। उन्होंने कहा कि यह पूरी व्यवस्था के लिए गंभीर चेतावनी है। शिमला के एसएसपी संजीव कुमार गांधी ने भी माना कि एनडीपीएस, पॉक्सो और एससी-एसटी जैसे संवेदनशील कानूनों में दोषमुक्ति की ऊंची दर पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। उन्होंने जांच अधिकारियों से कहा कि निष्पक्ष, वैज्ञानिक और तथ्यों पर आधारित जांच ही अदालत में मामलों को मजबूत बना सकती है।

आईजीएमसी के उप चिकित्सा अधीक्षक डॉ. प्रवीण एस. भाटिया ने चिट्टा के बढ़ते सामाजिक असर पर चिंता जताई और कहा कि नशे की चपेट में आने वाले लड़के-लड़कियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे स्वास्थ्य, शोषण और सामाजिक ताने-बाने से जुड़े गंभीर खतरे सामने आ रहे हैं।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

