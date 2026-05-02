Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

हिमाचल में बड़ा हादसा, चलती बोलेरो पर गिरा पेड़, खाई में गिरकर 4 महिलाओं की मौत

May 02, 2026 07:53 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के आनी उपमंडल में शनिवार शाम एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। इसमें चलती बोलेरो पर अचानक पेड़ गिरने से चार महिला अध्यापिकाओं की जान चली गई, जबकि तीन अन्य लोग घायल हो गए।

हिमाचल में बड़ा हादसा, चलती बोलेरो पर गिरा पेड़, खाई में गिरकर 4 महिलाओं की मौत

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के आनी उपमंडल में शनिवार शाम एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। इसमें चलती बोलेरो पर अचानक पेड़ गिरने से चार महिला अध्यापिकाओं की जान चली गई, जबकि तीन अन्य लोग घायल हो गए। यह हादसा शमशर-गुगरा सड़क पर बाली ओल नामक स्थान के पास हुआ।

जानकारी के अनुसार बोलेरो (नंबर एचपी 01के-4621) में चालक सहित कुल सात लोग सवार थे, जिनमें छह स्कूल अध्यापिकाएं शामिल थीं। जैसे ही वाहन सड़क से गुजर रहा था, उसी दौरान पहाड़ी से एक विशाल चीड़ का पेड़ अचानक चलती बोलेरो पर गिर गया। पेड़ के गिरते ही चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और गाड़ी सड़क से कई फुट नीचे खाई में जा गिरी। हादसे में बोलेरो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

इस घटना में चार महिला अध्यापिकाओं की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान स्नेह लता, बंती कौंडल, उषा कुमारी और सीमा आजाद के रूप में हुई है। वहीं तीन लोग घायल हुए हैं, जिनमें वाहन चालक सुरेश चंद (निवासी रोपड़ी, तारा देवी) और रीना कुमारी (निवासी कठेहड़, सरकाघाट, मंडी) शामिल हैं। घायलों को स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से तुरंत आनी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है।

आंधी-तूफान के चलते हुए हादसा?

हादसे के समय सड़क पर एक बस सहित अन्य वाहन भी चल रहे थे, जो बाल-बाल पेड़ की चपेट में आने से बच गए। स्थानीय लोगों के अनुसार अगर पेड़ कुछ पल इधर-उधर गिरता तो अन्य वाहन भी इसकी चपेट में आ सकते थे। पिछले कुछ दिनों से इलाके में तेज आंधी और बारिश का दौर जारी है, जिसे हादसे की संभावित वजह माना जा रहा है।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। पुलिस अधीक्षक कुल्लू मदन लाल कौशल ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि हादसे की जांच जारी है और घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मृतकों के परिवारों को उचित मुआवजा और सहायता प्रदान करने की मांग की है।

इस बीच, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने चार लोगों की मौत पर दुख जताते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदनाएं प्रकट कीं और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता दी जाए और घायलों को बेहतर उपचार मुहैया कराया जाए।

रिपोर्ट :यूके शर्मा

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

और पढ़ें
Himachal Pradesh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।