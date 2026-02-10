Hindustan Hindi News
Hindi Newsहिमाचल प्रदेश न्यूज़himachal pradesh police punished tampering with number plates and non standard tires
हिमाचल में नंबर प्लेट से छेड़छाड़ पड़ेगी भारी, गैर-मानक टायर लगाने पर भी ऐक्शन

संक्षेप:

हिमाचल प्रदेश पुलिस ने अवैध नंबर प्लेट और बड़े टायरों वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई शुरू की है। सुरक्षा खतरों को देखते हुए नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 

Feb 10, 2026 05:15 pm ISTKrishna Bihari Singh वार्ता, शिमला
हिमाचल प्रदेश पुलिस ने पूरे राज्य में अवैध नंबर प्लेट और गैर-मानक टायरों वाले वाहनों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू किया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 5,000 से 10,000 रुपये तक का भारी जुर्माना लगाया जाएगा। पुलिस महानिदेशक के अनुसार, फैंसी नंबर प्लेट और बड़े आकार के टायर सड़क सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं। यही कारण है कि अब सभी जिलों में पुलिस को ऐसे वाहनों को जब्त करने और कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

नंबर प्लेट से छेड़छाड़ पर ऐक्शन

हिमाचल प्रदेश पुलिस ने नंबर प्लेट से छेड़छाड़ वाले वाहनों पर ऐक्शन लेना शुरू किया है क्योंकि ऐसे वाहनों की पहचान करना मुश्किल हो जाती है। पुलिस ने बड़े टायरों वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है। अब मोटर वाहन कानून के तहत 5,000 से 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

शिकायतों पर लिया ऐक्शन

हिमाचल प्रदेश में अवैध तरीके से गाड़ियों में रद्दोबदल करने की कई शिकायतें मिलने के बाद यह फैसला लिया गया है। हाल ही में हमीरपुर में एक मॉडिफाइड ऑल्टो कार पर जुर्माना लगाया गया जिसके बाद राज्य पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को कार्रवाई तेज करने का स्पष्ट निर्देश जारी किया।

इन कानून के तहत होगी कार्रवाई

पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि फैंसी नंबर प्लेट, गलत फॉन्ट वाले नंबर प्लेट, स्टाइलिश अक्षर या नंबरों से छेड़छाड़ करना मना है। ऐसे नियमों को तोड़ने पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाती है।

मानक आकार से बड़े टायर लगाने पर भी कार्रवाई

पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि नंबर प्लेट के नियमों को तोड़ने के अलावा पुलिस उन वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी जिनमें मानक आकार से बड़े या बहुत चौड़े टायर लगे हैं। पुलिस उन वाहनों पर जुर्माना लगाएगी जिनके पहियों में खांचे से बाहर निकले टायर लगाए गए हैं या जिनमें गैर-कानूनी रिम या ऐसे टायर जो तय नियमों के अनुसार नहीं हैं लगाए गए हैं। वाहनों में ऐसे बदलाव सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं।

नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करना कानूनी अपराध

पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने कहा कि टायरों में अनधिकृत बदलाव करने से वाहन का संतुलन और ब्रेकिंग सिस्टम खराब होता है जिससे सड़क सुरक्षा पर बुरा असर पड़ता है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करना कानूनी अपराध है क्योंकि इससे वाहन की पहचान मुश्किल हो जाती है। पुलिस ने पाया है कि कई वाहन चालक कैमरों और ऑनलाइन चालान से बचने के लिए गलत तरीके अपना रहे हैं।

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Himachal Pradesh News

