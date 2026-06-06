हिमाचल जाने वाले पर्यटकों को एडवाइजरी; ना करें यह काम, अनदेखी पर कानूनी कार्रवाई
मैदानी इलाकों की गर्मी से बचने के लिए भारी संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने चेतावनी जारी की है। पुलिस ने पर्यटकों सख्त हिदायत दी है। हिमाचल जा रहे हैं तो पढ़ लें यह एडवाइजरी…
मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए इन दिनों बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश की ठंडी वादियों का रुख कर रहे हैं। मनाली, कुल्लू, कसौल, रोहतांग, शिमला और अन्य पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। पहाड़ों की ठंडी वादियां और ब्यास नदी का मनमोहक दृश्य पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। लेकिन इसी बीच मनाली पुलिस ने पर्यटकों को सतर्क रहने की सलाह दी है।
पुलिस का कहना है कि अक्सर देखा जाता है कि मनाली घूमने आने वाले लोग ब्यास नदी के बिल्कुल किनारे तक पहुंच जाते हैं। कई पर्यटक अपने छोटे बच्चों को भी साथ लेकर नदी के पास चले जाते हैं, जबकि कुछ लोग सेल्फी लेने और फोटो खिंचवाने के लिए नदी के बीच तक उतर जाते हैं। ऐसे में किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है।
ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ा
मनाली के डीएसपी केडी शर्मा ने कहा है कि वर्तमान समय में ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है और नदी का बहाव भी काफी तेज है। उन्होंने कहा कि आमतौर पर यह देखने में आता है कि पर्यटक ब्यास नदी के बेहद करीब चले जाते हैं। कई लोग फोटो और सेल्फी के लिए नदी के बीच तक पहुंच जाते हैं, जो अत्यंत जोखिमपूर्ण है।
थोड़ी सी असावधानी भी गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकती है। उन्होंने पर्यटकों और स्थानीय लोगों से अपील की कि वे अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नदी के किनारों और बहाव क्षेत्र में जाने से बचें। डीएसपी ने कहा कि पहाड़ी नदियों का स्वभाव अचानक बदल सकता है और जलस्तर कुछ ही मिनटों में बढ़ सकता है। यही कारण है कि प्रशासन लगातार लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रहा है।
चेतावनी की अनदेखी पर होगी कानूनी कार्रवाई
मनाली पुलिस ने साफ किया है कि सुरक्षा निर्देशों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। डीएसपी केडी शर्मा ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति चेतावनी के बावजूद ब्यास नदी के खतरनाक क्षेत्र में जाता पाया जाता है तो उसके खिलाफ पुलिस अधिनियम की धारा 111 और 115 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने पर्यटकों से अपील की कि वे रोमांच या सोशल मीडिया के लिए तस्वीरें लेने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में न डालें। प्रशासन का कहना है कि हिमाचल की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद जरूर लें, लेकिन सुरक्षा नियमों का पालन करना भी उतना ही जरूरी है, जिससे छुट्टियां किसी हादसे में न बदल जाएं।
2014 की ब्यास त्रासदी आज भी देती है चेतावनी
हिमाचल प्रदेश में नदी किनारे लापरवाही के कारण पहले भी कई दर्दनाक हादसे हो चुके हैं। सबसे बड़ा हादसा जून 2014 में मंडी जिले में हुआ था। उस समय हैदराबाद से आए इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों का एक दल ब्यास नदी के किनारे घूम रहा था और फोटो खिंचवा रहा था। इसी दौरान पंडोह बांध से पानी छोड़ा गया, जिससे नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया।
देखते ही देखते तेज बहाव में छात्र फंस गए और कई लोग नदी में बह गए। इस दर्दनाक हादसे में 27 विद्यार्थियों की मौत हो गई थी। यह घटना मनाली से करीब 90 किलोमीटर दूर हुई थी और आज भी हिमाचल की सबसे बड़ी पर्यटन त्रासदियों में गिनी जाती है। प्रशासन का कहना है कि उस हादसे से सबक लेने की जरूरत है, क्योंकि कई बार जलविद्युत परियोजनाओं और बांधों से पानी छोड़े जाने पर नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ जाता है।
रिपोर्ट- यूके शर्मा
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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