वर्दी में गैर आधिकारिक कंटेंट पोस्ट नहीं कर सकेंगे हिमाचल पुलिस के जवान, आदेश जारी
हिमाचल प्रदेश पुलिस ने अपने जवानों को सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर वर्दी पहने हुए रील, वीडियो और फोटो जैसी गैर-आधिकारिक सामग्री पोस्ट करने पर रोक लगा दी है। पढ़ें यह रिपोर्ट…
हिमाचल प्रदेश पुलिस ने अपने कर्मियों को सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर वर्दी पहने हुए रील, वीडियो और फोटो जैसी गैर-आधिकारिक सामग्री पोस्ट करने से रोक दी है। हिमाचल प्रदेश पुलिस की ओर से इस बारे में नई एसओपी जारी की गई है। इस एसओपी के अनुसार, पुलिसकर्मियों को सरकारी नीतियों, फैसलों और पुलिस मुख्यालय के निर्देशों पर कोई भी टिप्पणी करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
इसमें कहा गया कि पुलिसकर्मियों को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जांच की स्थिति, अपराध संबंधी सामग्री, आरोपियों या पीड़ितों की पहचान और ड्यूटी स्थानों संबंधित जानकारी साझा करने की भी अनुमति नहीं होगी। एसओपी में कहा गया कि केवल अधिकृत अधिकारियों और कर्मियों को ही आधिकारिक सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की अनुमति होगी।
एसओपी में कहा गया है कि किसी भी पुलिसकर्मी को मनोरंजन, आत्म-प्रचार या किसी भी धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक या व्यक्तिगत विचार साझा करने के लिए सोशल मीडिया पर रील, वीडियो, फोटो या पोस्ट अपलोड करने की अनुमति नहीं होगी। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर विभागीय जांच, निलंबन, वेतन वृद्धि रोकना, पदावनति और यहां तक कि सेवा से बर्खास्तगी भी हो सकती है।
