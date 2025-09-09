himachal Pradesh pm modi met nitika who lost her parents in flood disaster see photo here गोद में उठाया, दुलार किया; हिमाचल आपदा में अनाथ हुई मासूम नितिका से मिले मोदी, क्या बोले?, Himachal-pradesh Hindi News - Hindustan
प्रधानमंत्री मोदी ने नितिका को पहले टॉफी दी और फिर अपने पास बैठाकर उसे स्नेह दिया। बच्ची के साथ आए परिजनों ने बताया कि प्रधानमंत्री ने बच्ची के भविष्य और भले के लिए हरसंभव मदद का भरोसा दिया। बता दें कि 30 जून को मंडी जिले में बादल फटने से आई अचानक बाढ़ ने नितिका का पूरा परिवार छीन लिया था। 

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, धर्मशालाTue, 9 Sep 2025 04:32 PM
हिमाचल प्रदेश में आई भीषण आपदा ने अनगिनत परिवारों को उजाड़ दिया। इन्हीं में से एक है मंडी जिले की मासूम नितिका, जिसने बादल फटने से आई बाढ़ में अपने माता-पिता और दादी को खो दिया। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने कांगड़ा जिला के धर्मशाला में आपदा प्रभावितों से मुलाकात कर उनका दर्द जाना। सबकी नजर पीएम मोदी की नन्हीं बच्ची नितिका से मुलाकात पर रही। उन्होंने बच्ची को अपने गोद में उठाकर दुलार दिया।

प्रधानमंत्री मोदी ने नितिका को पहले टॉफी दी और फिर अपने पास बैठाकर उसे स्नेह दिया। बच्ची के साथ आए परिजनों ने बताया कि प्रधानमंत्री ने बच्ची के भविष्य और भले के लिए हरसंभव मदद का भरोसा दिया। बता दें कि 30 जून को मंडी जिले में बादल फटने से आई अचानक बाढ़ ने नितिका का पूरा परिवार छीन लिया। बाढ़ की चपेट में आने से उसके माता-पिता और दादी की मौत हो गई, और नितिका अनाथ हो गई। इस दर्दनाक घटना ने प्रदेशभर के लोगों को झकझोर दिया। बच्ची की मासूमियत और पीड़ा हर किसी की आंखें नम कर देती है।

प्रधानमंत्री मोदी आज हिमाचल और पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर पहुंचे थे। उन्होंने हेलीकॉप्टर से आपदा प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया और भारी नुकसान का जायजा लिया। इसके बाद धर्मशाला में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राहत और पुनर्वास की स्थिति पर चर्चा की। पीएम मोदी ने हिमाचल के लिए 1500 करोड़ की मदद का ऐलान किया है।

नितिका भले ही परिवार खो चुकी है, लेकिन अब पूरा प्रदेश और देश उसका सहारा बन गया है। प्रशासन ने नितिका के नाम से बैंक खाता खोला है, जिसमें लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार आर्थिक सहयोग कर रहे हैं। कई समाजसेवी संस्थाएं और दानवीर उसकी पढ़ाई और भविष्य की जिम्मेदारी लेने आगे आए हैं।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

