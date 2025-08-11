हिमाचल के पेंशन फंड की वापसी का मामला अटका; केंद्र की दो-टूक, वापसी का प्रावधान नहीं

हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद कर्मचारियों के पेंशन फंड की वापसी का मामला अटक गया है। केंद्र सरकार का कहना है कि मौजूदा कानून में फंड लौटाने का कोई प्रावधान नहीं है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना (ओल्ड पेंशन स्कीम, ओपीएस) लागू करने के बाद कर्मचारियों के पेंशन फंड की वापसी का मामला अटक गया है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि मौजूदा कानून में यह फंड राज्यों को लौटाने का कोई प्रावधान नहीं है। इससे राज्य सरकार पर वित्तीय बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि केंद्र के पास ओपीएस बहाल करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

संबंधित नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में स्पष्ट किया कि पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) अधिनियम, 2013, पीएफआरडीए (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकासी और वापसी) विनियम, 2015 और अन्य संबंधित नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में अंशधारकों द्वारा जमा की गई कुल राशि को राज्यों को वापस किया जा सके।

हिमाचल का 11 हजार करोड़ से अधिक एनपीएस में जमा पीएफआरडीए को भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार 31 जुलाई 2025 तक हिमाचल प्रदेश का 11,111.93 करोड़ रुपये एनपीएस में जमा है। राज्य सरकार इसे वापस चाहती है ताकि ओपीएस के तहत पेंशन भुगतान किया जा सके।

पांच राज्यों के भी पैसे फंसे ओपीएस लागू कर चुके पांच राज्यों राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल ने अपने पेंशन फंड की वापसी के लिए केंद्र को जानकारी दी है। इनमें राजस्थान का सबसे ज्यादा 50,884.11 करोड़, पंजाब का 31,960.43 करोड़, छत्तीसगढ़ का 22,499.80 करोड़, झारखंड का 14,368.67 करोड़ और हिमाचल का 11,111.93 करोड़ रुपये एनपीएस में फंसा है।

सुक्खू सरकार ने बहाल की थी ओपीएस हिमाचल में कांग्रेस ने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले ओपीएस बहाल करने का वादा किया था। सत्ता में आने के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खु सरकार ने पहली ही कैबिनेट बैठक में इस योजना को बहाल करने का फैसला लिया और इसे लागू कर दिया। लेकिन जमा फंड न मिलने से राज्य सरकार को अपने संसाधनों से पेंशन का भुगतान करना पड़ रहा है।

विपक्ष का हमला, सरकार का जवाब ओपीएस लागू होने के बाद राज्य की वित्तीय हालत पर असर पड़ा है। विपक्षी दल इस मुद्दे पर लगातार सरकार की घेराबंदी कर रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खु कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कि उनकी सरकार किसी भी सूरत में ओपीएस बंद नहीं करेगी।