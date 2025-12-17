हिमाचल में खाई की तरफ फिसलने लगी वैन तो कूदने लगे यात्री, फिर क्या हुआ? VIDEO

संक्षेप: वीडियो में एक ट्रेवलर वैन चढ़ाई पर फिसलती हुई दिखाई देती है। एक-एक कर वैन से लोग गिरते हुए दिखाई देते हैं कि अचानक खाई की तरफ जाकर... जानिए फिर क्या हुआ?

हिमाचल प्रदेश में भयानक हादसा होते-होते टल गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक ट्रेवलर वैन चढ़ाई पर फिसलती हुई दिखाई देती है। एक-एक कर वैन से लोग गिरते हुए दिखाई देते हैं कि अचानक खाई की तरफ जाकर... जानिए फिर क्या हुआ?

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वीडियो डलहौजी इलाके का है। सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे वीडियो में ट्रैवलर वैन ढलान पर चढ़ने के बजाय फिसलती हुई दिखाई देती है। गनीमत ये रही कि गाड़ी खाई में नहीं गिरी। एकाएक गाड़ी ढलान पर फिसलने लगती है तो सवार यात्रियों के बीच हड़कंप मच जाता है और फिर सब कोई अपनी जान बचाने के लिए वैन से कूदने लगते हैं।

कुछ लोग वैन की तरफ आते दिखाई देते हैं, तो वहीं ज्यादातर लोग वैन से कूदने में कामयाब हो जाते हैं और सड़क पर एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। इसी बीच गाड़ी खाई की तरफ पहुंच जाती है, लेकिन गनीमत रही कि वैन एक पेड़ से जाकर अटक जाता है। जोरदार झटके के बाद कुछ लोग खाई में नीचे फिसलते हुए दिखाई देते हैं। अब तक इस हादसे में किसी भी जान जाने की खबर सामने नहीं आई है।