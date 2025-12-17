Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsहिमाचल प्रदेश न्यूज़Himachal Pradesh: Passengers jump to safety after van skids; VIDEO
हिमाचल में खाई की तरफ फिसलने लगी वैन तो कूदने लगे यात्री, फिर क्या हुआ? VIDEO

हिमाचल में खाई की तरफ फिसलने लगी वैन तो कूदने लगे यात्री, फिर क्या हुआ? VIDEO

संक्षेप:

वीडियो में एक ट्रेवलर वैन चढ़ाई पर फिसलती हुई दिखाई देती है। एक-एक कर वैन से लोग गिरते हुए दिखाई देते हैं कि अचानक खाई की तरफ जाकर... जानिए फिर क्या हुआ?

Dec 17, 2025 07:50 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
share Share
Follow Us on

हिमाचल प्रदेश में भयानक हादसा होते-होते टल गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक ट्रेवलर वैन चढ़ाई पर फिसलती हुई दिखाई देती है। एक-एक कर वैन से लोग गिरते हुए दिखाई देते हैं कि अचानक खाई की तरफ जाकर... जानिए फिर क्या हुआ?

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वीडियो डलहौजी इलाके का है। सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे वीडियो में ट्रैवलर वैन ढलान पर चढ़ने के बजाय फिसलती हुई दिखाई देती है। गनीमत ये रही कि गाड़ी खाई में नहीं गिरी। एकाएक गाड़ी ढलान पर फिसलने लगती है तो सवार यात्रियों के बीच हड़कंप मच जाता है और फिर सब कोई अपनी जान बचाने के लिए वैन से कूदने लगते हैं।

कुछ लोग वैन की तरफ आते दिखाई देते हैं, तो वहीं ज्यादातर लोग वैन से कूदने में कामयाब हो जाते हैं और सड़क पर एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। इसी बीच गाड़ी खाई की तरफ पहुंच जाती है, लेकिन गनीमत रही कि वैन एक पेड़ से जाकर अटक जाता है। जोरदार झटके के बाद कुछ लोग खाई में नीचे फिसलते हुए दिखाई देते हैं। अब तक इस हादसे में किसी भी जान जाने की खबर सामने नहीं आई है।

वायरल वीडियो पर एक यूजर ने लिखा- संयोग अच्छा था वरना मामूली सी चूक बड़ा हादसा बन सकती थी। पहाड़ी रास्तों पर तेज़ी, ओवरलोड और लापरवाही — तीनों मिलकर जानलेवा साबित हो जाते हैं। कई लोग यात्रियों के जान बचने पर राहत महसूस करते दिखाई दिए। एक अन्य यूजर ने लिखा- डलहौजी में ट्रेवलर का नियंत्रण खो जाना बेहद खतरनाक था। पेड़ से टकराने से गाड़ी रुकी, लेकिन यात्री लगातार कूदते रहे और गिरने से घायल होने का खतरा बना रहा।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Himachal Pradesh News Viral Video

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।