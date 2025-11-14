हिमाचल की 3548 पंचायतों में वोटर लिस्ट का पूरा हुआ काम, छूट गया नाम तो ऐसे कराएं दर्ज

संक्षेप: चुनाव आयोग के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों की वोटर लिस्ट को अंतिम रूप देने का काम करीब-करीब पूरा हो चुका है। 3548 ग्राम पंचायतों की वोटर लिस्ट तैयार कर ली गई है।

हिमाचल प्रदेश में पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों की मतदाता सूचियों को अंतिम रूप देने का काम लगभग पूरा हो चुका है। प्रदेश निर्वाचन आयोग की 1 अक्तूबर, 2025 की अधिसूचना के अनुसार प्रदेश की 3577 ग्राम पंचायतों में से 3548 ग्राम पंचायतों की मतदाता सूची तैयार कर ली गई है। इसके अलावा 70 शहरी निकायों की मतदाता सूचियां भी तैयार हैं। शेष 29 ग्राम पंचायतों की मतदाता सूची 1 दिसम्बर, 2025 को जारी की जाएगी।

सारथी ऐप का करें इस्तेमाल आयोग के एक प्रवक्ता ने शुक्रवार को बताया कि अभी तक तैयार सूचियों के अनुसार प्रदेश में कुल 55,19,709 मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें 27,26,548 महिला और 27,93,161 पुरुष मतदाता शामिल हैं। सभी वोटर लिस्ट आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई हैं। कोई भी मतदाता अपना नाम आयोग की वेबसाइट पर देख सकता है। इसके लिए वोटर सारथी ऐप का भी उपयोग किया जा सकता है।

1 अक्तूबर तक थी डेट निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि नाम दर्ज करवाने के लिए आयोग द्वारा 1 अक्तूबर, 2025 की तिथि निर्धारित की गई थी। जो व्यक्ति इस तिथि को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, वे मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के पात्र हैं।

नाम दर्ज कराने को यहां करें संपर्क प्रवक्ता ने बताया कि यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम अंतिम सूची में शामिल नहीं है, तो वह अपना नाम जुड़वाने के लिए संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्त के कार्यालय में आवेदन कर सकता है। आवेदन निर्धारित प्रारूप में दोहरी प्रति के साथ, दो रुपये शुल्क अदा कर निर्वाचन कार्यक्रम जारी होने तक जमा करवाया जा सकता है।

देना होगा शुल्क प्रवक्ता ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी व्यक्ति का नाम नगर पंचायत, नगर परिषद या नगर निगम की मतदाता सूची में शामिल नहीं है, तो वह संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी और उपमंडलाधिकारी के कार्यालय में आवेदन कर सकता है। इसके लिए भी निर्धारित प्रारूप में दोहरी प्रति जमा करनी होगी और 50 रुपये शुल्क देना होगा। यह आवेदन भी निर्वाचन कार्यक्रम जारी होने तक स्वीकार किए जाएंगे।

आवेदन कर दर्ज कराएं नाम प्रवक्ता ने सभी पात्र मतदाताओं से अपील की है कि वे अपनी-अपनी मतदाता सूचियों की जांच कर लें और यदि नाम शामिल न हो तो समय पर आवेदन कर अपना नाम पंजीकृत करवाएं, ताकि आगामी चुनाव में वे अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें।

दिसंबर-जनवरी हो सकते हैं पंचायत चुनाव बता दें कि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव दिसम्बर-जनवरी माह में प्रस्तावित हैं। पंचायतों का कार्यकाल जनवरी माह में पूरा हो रहा है। निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुटा है। प्रदेश सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि आपदा से क्षतिग्रस्त सड़कों के पूरी तरह बहाल होने पर पंचायत चुनाव करवाए जाएंगे।