उंगली पर पहले से लगी होगी स्याही, फिर भी पंचायत चुनाव में वोट डाल सकेंगे वकील; वजह?
हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव के दौरान उन वकीलों को वोट डालने से नहीं रोका जाएगा जिनकी उंगली पर बार काउंसिल चुनाव की स्याही पहले से लगी है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, पहचान पत्र दिखाने के बाद ऐसे मतदाता मतदान कर सकेंगे और उनके दाहिने हाथ पर नई स्याही लगाई जाएगी।
हिमाचल प्रदेश में आगामी पंचायत चुनावों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। हाल ही में हुए बार काउंसिल चुनावों के कारण कई अधिवक्ताओं की उंगली पर पहले से ही अमिट स्याही का निशान लगा हुआ है, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो रही थी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि केवल इस निशान के आधार पर वकीलों को मतदान से वंचित नहीं किया जाएगा। अपना वकील पहचान पत्र दिखाने और पहचान सुनिश्चित होने के बाद उन्हें वोट डालने की अनुमति मिलेगी। ऐसे मतदाताओं के बाएं हाथ के बजाय दाएं हाथ की उंगली पर स्याही लगाई जाएगी। यह चुनाव 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में संपन्न होंगे।
हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव के दौरान इस बार कुछ मतदाताओं की उंगली पर पहले से लगी अमिट स्याही भ्रम की स्थिति पैदा कर सकती है। इसे देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ किया है कि हाल ही में बार काउंसिल चुनाव में मतदान कर चुके अधिवक्ताओं को पंचायत चुनाव में वोट डालने से नहीं रोका जाएगा।
आयोग ने कहा है कि जिन वकीलों ने बार काउंसिल चुनाव में मतदान किया था, उनकी बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर पहले से अमिट स्याही का निशान मौजूद हो सकता है। लेकिन सिर्फ इस आधार पर उन्हें पंचायत चुनाव में मतदान से वंचित नहीं किया जाएगा।
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, ऐसे मतदाताओं को मतदान केंद्र पर अपना अधिवक्ता परिचय पत्र या बार काउंसिल का पहचान पत्र दिखाना होगा। पहचान की पुष्टि होने के बाद उन्हें वोट डालने की अनुमति दी जाएगी। मतदान से पहले उनके दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली पर अमिट स्याही लगाई जाएगी, ताकि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और रिकॉर्ड दोनों बनाए रखे जा सकें।
आयोग ने इस संबंध में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, उपमंडल अधिकारियों और खंड विकास अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। अधिकारियों से कहा गया है कि जिन अधिवक्ताओं की उंगली पर पहले से स्याही का निशान हो, उनके पहचान पत्र की जांच के बाद उन्हें मतदान करने दिया जाए।
हिमाचल प्रदेश निर्वाचन आयोग का कहना है कि यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि अलग-अलग चुनावों में मतदान कर चुके मतदाता अपने मताधिकार के इस्तेमाल से वंचित न रहें और चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से पूरी हो सके। बता दें कि हिमाचल में पंचायत चुनाव के लिए मतदान 3 चरणों में 26, 28 व 30 मई को होगा।
रिपोर्ट- यूके शर्मा
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