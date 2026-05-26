हिमाचल पंचायत चुनाव के पहले फेज में कितनी वोटिंग, महिलाओं ने ज्यादा डाले वोट
हिमाचल प्रदेश पंचायत चुनाव के पहले चरण में 77 फीसदी से अधिक मतदान दर्ज किया गया। इसमें पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने अधिक वोट डाले। कुल्लू में सबसे ज्यादा मतदान दर्ज किया गया।
हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को पंचायत चुनावों के पहले चरण में 77 फीसदी से ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई। इसमें महिला वोटरों ने पुरुषों के मुकाबले 6 फीसदी से ज्यादा वोट डाले। सूबे में भीषण गर्मी के बीच मतदान के आंकड़ों में यह उछाल देखा गया। मौसम विभाग की ओर से ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया गया था। 1,293 पंचायतों के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू होकर दोपहर 3 बजे शांतिपूर्ण समाप्त हुई।
बताया जाता है कि 3 बजे के बाद भी कई मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें देखी गईं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक, 74.11 फीसदी पुरुषों ने तो 80.39 प्रतिशत महिला वोटरों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सबसे अधिक वोटिंग कुल्लू जिले में 83.95 प्रतिशत दर्ज की गई। इसके बाद सिरमौर में 80.78 प्रतिशत, सोलन में 80.11 प्रतिशत, शिमला में 78.87 प्रतिशत और ऊना में 78.75 प्रतिशत मतदान रिकॉर्ड किया गया।
निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, किन्नौर जिले में सबसे कम 69.21 फीसदी मतदान दर्ज किया गया। मंडी जिले के करसोग के एक वार्ड, मैंडी में पंचायत समिति के लिए मतदान रद्द कर दिया गया क्योंकि बैलेट पेपर से एक उम्मीदवार का नाम गायब मिला। इस वार्ड में लगभग 2,500 मतदाता हैं। एक उम्मीदवार होशियार सिंह का नाम NOTA से बदल दिया गया था। अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं।
113 साल की मंग्लू देवी ने डाले वोट
राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त अनिल खाची ने बताया कि पूरे हिमाचल प्रदेश में बेहद शांतिपूर्ण माहौल में पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ। बिलासपुर जिले में 113 साल की मंग्लू देवी ने सेऊ ग्राम पंचायत में बनाए गए पिंक बूथ पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मंग्लू देवी इन पंचायत चुनावों में वोट डालने वाली सबसे अधिक उम्र की महिलाओं में शुमार हैं। भद रोग गांव की मंग्लू देवी अपने परिवार के साथ वोट डालने पहुंची थीं।
यहां महिलाओं ने संभाली चुनावी प्रक्रिया की जिम्मेदारी
मंडी जिले के धनोटू विकास खंड की घंगाल पंचायत में चुनाव की जिम्मेदारी महिला अधिकारियों और कर्मचारियों ने संभाली। यह पहल महिला सशक्तिकरण के तहत की गई। उप-मंडल मजिस्ट्रेट स्मृतिका नेगी ने बताया कि पंचायत के सभी 5 पोलिंग स्टेशनों पर चुनावी जिम्मेदारी केवल महिलाओं ने संभाली। यह महिला टीम अब अगले चरण में चौक पंचायत के सभी पांच पोलिंग स्टेशनों की जिम्मेदारी संभालेगी।
मैदान में 9,000 से ज्यादा उम्मीदवार
बता दें कि हिमाचल पंचायत चुनाव के पहले चरण में 16.5 लाख से अधिक वोटर वोटिंग करने के हकदार थे। इन चुनावों में ग्राम पंचायत सदस्यों, प्रधानों, उप-प्रधानों, पंचायत समिति सदस्यों और जिला परिषद सदस्य पदों के लिए 9,000 से अधिक उम्मीदवार ताल ठोंक रहे हैं। इन चुनावों में वार्ड सदस्यों के लिए सफेद, उप-प्रधानों के लिए पीला, प्रधानों के लिए हरा, पंचायत समिति सदस्यों के लिए गुलाबी और जिला परिषद सदस्यों के लिए नीला पेपर का इस्तेमाल किया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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