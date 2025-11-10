Hindustan Hindi News
Hindi Newsहिमाचल प्रदेश न्यूज़himachal pradesh on alert after delhi car blast red fort police asked people to not believe on rumours
दिल्ली बम धमाके का हिमाचल तक असर, अलर्ट जारी, लोगों को अफवाह से दूर रहने को कहा

दिल्ली बम धमाके का हिमाचल तक असर, अलर्ट जारी, लोगों को अफवाह से दूर रहने को कहा

संक्षेप: कार विस्फोट की घटना और फरीदाबाद में बड़ी मात्रा में संदिग्ध विस्फोटक सामग्री बरामद होने के बाद हिमाचल प्रदेश में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। पुलिस मुख्यालय शिमला से सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों (एसपी) को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी किए गए हैं।

Mon, 10 Nov 2025 10:41 PMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
राजधानी दिल्ली स्थित लाल किले के पास सोमवार शाम को हुई कार विस्फोट की घटना और फरीदाबाद में बड़ी मात्रा में संदिग्ध विस्फोटक सामग्री बरामद होने के बाद हिमाचल प्रदेश में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। पुलिस मुख्यालय शिमला से सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों (एसपी) को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी किए गए हैं।

प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ने जारी आदेश में सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतें, खासकर सीमावर्ती और संवेदनशील जिलों में सुरक्षा प्रबंधों को और मजबूत किया जाए। आदेश में कहा गया है कि फील्ड और इंटेलिजेंस यूनिट्स को सक्रिय रखा जाए ताकि संदिग्ध वाहनों, छोड़े गए सामान या असामान्य गतिविधियों पर तुरंत नजर रखी जा सके। डीजीपी ने यह भी कहा है कि स्थानीय एजेंसियों और अन्य सुरक्षा विभागों के साथ लगातार तालमेल बनाए रखा जाए और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

इस बीच हिमाचल पुलिस ने प्रदेश के नागरिकों के लिए एक जन सुरक्षा परामर्श (Public Advisory) भी जारी किया है। यह सलाह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और मैसेजिंग ग्रुप्स पर साझा की गई है ताकि लोग सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। एडवाइजरी में कहा गया है कि यदि कहीं भी कोई संदिग्ध वस्तु, बिना मालिक का बैग या वाहन दिखे तो तुरंत नजदीकी पुलिस थाने या 112 नंबर पर सूचित करें।

पुलिस ने जनता से अफवाहें फैलाने या अपुष्ट जानकारियाँ सोशल मीडिया पर साझा न करने की अपील की है। साथ ही भीड़भाड़ वाले और संवेदनशील क्षेत्रों में लोगों से सतर्क रहने और पुलिस की सुरक्षा जांच में पूरा सहयोग करने को कहा गया है। गौरतलब है कि इन दिनों हिमाचल प्रदेश के शिमला, मनाली, धर्मशाला और अन्य पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ है। पुलिस ने इन इलाकों में भी सुरक्षा प्रबंध बढ़ा दिए हैं, जिससे किसी भी अप्रिय घटना से निपटा जा सके।

हिमाचल पुलिस ने कहा है कि प्रदेश में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जनसहयोग सबसे जरूरी है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें, संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत साझा करें और प्रदेश को सुरक्षित रखने में पुलिस का सहयोग करें।

रिपोर्ट :यूके शर्मा

