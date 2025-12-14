हिमाचल के ऊना में मिला पाकिस्तानी झंडे के निशान वाला संदिग्ध बैलून; क्या बोली पुलिस?
हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के चालेट गांव में शनिवार को पाकिस्तानी सिंबल वाला एक संदिग्ध बैलून मिला। यह बैलून एक मकान की छत पर पाया गया। इससे स्थानीय लोगों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया।
हिमाचल प्रदेश के ऊना में शनिवार को पाकिस्तानी सिंबल वाला एक संदिग्ध बैलून मिला। यह बैलून एक मकान की छत पर आकर गिरा। इससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। उना पुलिस ने इसकी पुष्टि की। यह बैलून हवाई जहाज से मिलते-जुलते आकार का था। इस पर पाकिस्तानी झंडे के निशान थे। साथ ही इस बैलून पर पीआईए (पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस) लिखा हुआ था। ऊना जिले में इस तरह की यह कोई पहली घटना नहीं है।
इससे पहले ऊना जिले के एक अन्य गांव में इसी तरह की घटना सामने आई थी। अब यह नई घटना कुछ ही दिनों बाद सामने आई है। इससे स्थानीय लोगों में कुछ आशंका देखी जा रही है। चालेट गांव के निवासी पप्पू नंबरदार के परिवार वालों ने यह बैलून शनिवार की सुबह अपने मकान की छत पर पाया। पप्पू नंबरदार के परिवार की ओर से तुरंत दौलतपुर पुलिस चौकी को जानकारी दी गई।
घटना की सूचना पर पुलिस चौकी प्रभारी रविपाल अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की और गुब्बारे को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस टीम ने बताया कि बैलून में कोई उपकरण नहीं लगा हुआ था। बैलून को अपने कब्जे में ले लिया गया है।
इससे पहले 8 दिसंबर को गगरेट उपमंडल के तातेहरा गांव में भी इसी तरह के तीन गुब्बारे मिले थे। उन बैलून पर आई लव पाकिस्तान लिखा हुआ था। बताया जाता है क इन गुब्बारों पर भी पाकिस्तानी झंडे के निशान पाए गए थे। ऊना के पुलिस अधीक्षक अमित यादव की मानें तातेहरा गांवों में मिले पाकिस्तानी बैलून को कब्जे में ले लिया गया था। बैलून कहां से आए इनके स्रोत का पता लगाने के लिए छानबीन चल रही है।
