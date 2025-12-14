Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsहिमाचल प्रदेश न्यूज़himachal pradesh news suspicious balloon with markings pakistani flag found in una district
हिमाचल के ऊना में मिला पाकिस्तानी झंडे के निशान वाला संदिग्ध बैलून; क्या बोली पुलिस?

हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के चालेट गांव में शनिवार को पाकिस्तानी सिंबल वाला एक संदिग्ध बैलून मिला। यह बैलून एक मकान की छत पर पाया गया। इससे स्थानीय लोगों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। 

Dec 14, 2025 12:52 am ISTKrishna Bihari Singh भाषा, ऊना
हिमाचल प्रदेश के ऊना में शनिवार को पाकिस्तानी सिंबल वाला एक संदिग्ध बैलून मिला। यह बैलून एक मकान की छत पर आकर गिरा। इससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। उना पुलिस ने इसकी पुष्टि की। यह बैलून हवाई जहाज से मिलते-जुलते आकार का था। इस पर पाकिस्तानी झंडे के निशान थे। साथ ही इस बैलून पर पीआईए (पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस) लिखा हुआ था। ऊना जिले में इस तरह की यह कोई पहली घटना नहीं है।

इससे पहले ऊना जिले के एक अन्य गांव में इसी तरह की घटना सामने आई थी। अब यह नई घटना कुछ ही दिनों बाद सामने आई है। इससे स्थानीय लोगों में कुछ आशंका देखी जा रही है। चालेट गांव के निवासी पप्पू नंबरदार के परिवार वालों ने यह बैलून शनिवार की सुबह अपने मकान की छत पर पाया। पप्पू नंबरदार के परिवार की ओर से तुरंत दौलतपुर पुलिस चौकी को जानकारी दी गई।

घटना की सूचना पर पुलिस चौकी प्रभारी रविपाल अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की और गुब्बारे को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस टीम ने बताया कि बैलून में कोई उपकरण नहीं लगा हुआ था। बैलून को अपने कब्जे में ले लिया गया है।

इससे पहले 8 दिसंबर को गगरेट उपमंडल के तातेहरा गांव में भी इसी तरह के तीन गुब्बारे मिले थे। उन बैलून पर आई लव पाकिस्तान लिखा हुआ था। बताया जाता है क इन गुब्बारों पर भी पाकिस्तानी झंडे के निशान पाए गए थे। ऊना के पुलिस अधीक्षक अमित यादव की मानें तातेहरा गांवों में मिले पाकिस्तानी बैलून को कब्जे में ले लिया गया था। बैलून कहां से आए इनके स्रोत का पता लगाने के लिए छानबीन चल रही है।

पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें

