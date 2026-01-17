हिमाचल में अब पक्के मकान वाले परिवार भी बीपीएल के योग्य, क्या होंगे मानक?
हिमाचल प्रदेश सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) आने वाले परिवारों के दायरे का विस्तार करते हुए कहा है कि इनमें वे परिवार भी शामिल किए जाएंगे जिनके पास अपना पक्का मकान है। क्यों होंगी इसकी शर्तें…
हिमाचल प्रदेश सरकार ने बीपीएल परिवारों के लिए नियमों में ढील देते हुए अब पक्के मकान वाले परिवारों को भी इस दायरे में शामिल करने का निर्णय लिया है। एक सरकारी अधिकारी के अनुसार, चयन प्रक्रिया के अगले चरणों में उन परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनमें केवल बुजुर्ग हों, अनाथ बच्चे हों या जिनका नेतृत्व अकेली महिलाएं (विधवा या तलाकशुदा) कर रही हों। नए नियमों के तहत पात्र परिवार 25 जनवरी तक अपनी पंचायतों में आवेदन कर सकते हैं।
कर सकेंगे आवेदन
अधिकारी ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल के तहत आने वाले परिवारों के दायरे को अब और बढ़ा दिया है। अब इस श्रेणी में उन परिवारों को भी शामिल किया जाएगा जिनके पास अपना पक्का मकान है। नए फैसले के तहत ऐसे परिवार अब बीपीएल के तहत सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकेंगे।
तीसरा चरण शुरू
उपायुक्त गंधर्व राठौर ने जानकारी दी कि हमीरपुर जिले में बीपीएल चयन का पहला चरण 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो गया है और ब्लॉक स्तर पर इसकी सूची भी जारी कर दी गई है। अब सरकार के आदेशानुसार चयन प्रक्रिया के दूसरे और तीसरे चरण शुरू किए जा रहे हैं। इनमें नियमों को पहले के मुकाबले और आसान बनाया गया है।
नए मानकों के तहत राहत
उपायुक्त ने बताया कि जिन आवेदकों को पहले पक्का मकान होने की वजह से बीपीएल सूची से बाहर कर दिया गया था अब ऐसे परिवारों को नए मानकों के तहत राहत दे दी गई है। ऐसे परिवारों की एक नई सूची बीपीएल चयन प्रक्रिया के दूसरे चरण के दौरान तैयार की जाएगी।
25 जनवरी तक आवेदन की अपील
उपायुक्त गंधर्व राठौर ने कहा कि प्रखंड स्तरीय समितियां 31 जनवरी तक बीपीएल सूची जारी कर देंगी। उपायुक्त ने योग्य परिवारों से 25 जनवरी तक अपनी-अपनी पंचायतों में आवेदन करने की अपील की।
इन परिवारों को लाभ
बीपीएल चयन प्रक्रिया के तीसरे चरण में ऐसे परिवारों को शामिल किया जाएगा जिनमें 27 साल तक के अनाथ बच्चे हों या केवल 59 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग हों और घर में 27 से 59 साल का कोई स्वस्थ वयस्क न हो। इसके अलावा जिन परिवारों की मुखिया महिलाएं हैं और जिनमें इस उम्र का कोई स्वस्थ पुरुष सदस्य नहीं है जैसे विधवा या तलाकशुदा या अकेली रहने वाली महिलाएं उन्हें भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
