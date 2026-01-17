Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsहिमाचल प्रदेश न्यूज़himachal pradesh news families with concrete house will eligible for bpl
हिमाचल में अब पक्के मकान वाले परिवार भी बीपीएल के योग्य, क्या होंगे मानक?

हिमाचल में अब पक्के मकान वाले परिवार भी बीपीएल के योग्य, क्या होंगे मानक?

संक्षेप:

हिमाचल प्रदेश सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) आने वाले परिवारों के दायरे का विस्तार करते हुए कहा है कि इनमें वे परिवार भी शामिल किए जाएंगे जिनके पास अपना पक्का मकान है। क्यों होंगी इसकी शर्तें…

Jan 17, 2026 07:56 pm ISTKrishna Bihari Singh वार्ता, शिमला
share Share
Follow Us on

हिमाचल प्रदेश सरकार ने बीपीएल परिवारों के लिए नियमों में ढील देते हुए अब पक्के मकान वाले परिवारों को भी इस दायरे में शामिल करने का निर्णय लिया है। एक सरकारी अधिकारी के अनुसार, चयन प्रक्रिया के अगले चरणों में उन परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनमें केवल बुजुर्ग हों, अनाथ बच्चे हों या जिनका नेतृत्व अकेली महिलाएं (विधवा या तलाकशुदा) कर रही हों। नए नियमों के तहत पात्र परिवार 25 जनवरी तक अपनी पंचायतों में आवेदन कर सकते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कर सकेंगे आवेदन

अधिकारी ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल के तहत आने वाले परिवारों के दायरे को अब और बढ़ा दिया है। अब इस श्रेणी में उन परिवारों को भी शामिल किया जाएगा जिनके पास अपना पक्का मकान है। नए फैसले के तहत ऐसे परिवार अब बीपीएल के तहत सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकेंगे।

तीसरा चरण शुरू

उपायुक्त गंधर्व राठौर ने जानकारी दी कि हमीरपुर जिले में बीपीएल चयन का पहला चरण 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो गया है और ब्लॉक स्तर पर इसकी सूची भी जारी कर दी गई है। अब सरकार के आदेशानुसार चयन प्रक्रिया के दूसरे और तीसरे चरण शुरू किए जा रहे हैं। इनमें नियमों को पहले के मुकाबले और आसान बनाया गया है।

नए मानकों के तहत राहत

उपायुक्त ने बताया कि जिन आवेदकों को पहले पक्का मकान होने की वजह से बीपीएल सूची से बाहर कर दिया गया था अब ऐसे परिवारों को नए मानकों के तहत राहत दे दी गई है। ऐसे परिवारों की एक नई सूची बीपीएल चयन प्रक्रिया के दूसरे चरण के दौरान तैयार की जाएगी।

25 जनवरी तक आवेदन की अपील

उपायुक्त गंधर्व राठौर ने कहा कि प्रखंड स्तरीय समितियां 31 जनवरी तक बीपीएल सूची जारी कर देंगी। उपायुक्त ने योग्य परिवारों से 25 जनवरी तक अपनी-अपनी पंचायतों में आवेदन करने की अपील की।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में 5°C बढ़ा तापमान; आएंगे दो पश्चिमी विक्षोभ, कोहरे का येलो अलर्ट
ये भी पढ़ें:दिल्ली की 11 अवैध कॉलोनियों में बिछेगी सीवर लाइन, लिस्ट में किनके नाम?
ये भी पढ़ें:गाजियाबाद में कॉमर्शियल प्लॉट; कब तक रजिस्ट्रेशन, कहां कितने भूखंड?

इन परिवारों को लाभ

बीपीएल चयन प्रक्रिया के तीसरे चरण में ऐसे परिवारों को शामिल किया जाएगा जिनमें 27 साल तक के अनाथ बच्चे हों या केवल 59 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग हों और घर में 27 से 59 साल का कोई स्वस्थ वयस्क न हो। इसके अलावा जिन परिवारों की मुखिया महिलाएं हैं और जिनमें इस उम्र का कोई स्वस्थ पुरुष सदस्य नहीं है जैसे विधवा या तलाकशुदा या अकेली रहने वाली महिलाएं उन्हें भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Himachal Pradesh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।