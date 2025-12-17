Hindustan Hindi News
हिमाचल में कहां से आ रहे 'I Love Pakistan' वाले गुब्बारे? दूसरे राज्यों तक पहुंची जांच

संक्षेप:

हिमाचल प्रदेश के ऊना और कांगड़ा सहित कई जिलों में 'I Love Pakistan' और PIA लिखे गुब्बारे मिलने से हड़कंप मच गया है। पुलिस ने पंजाब और राजस्थान पुलिस के साथ मिलकर जासूसी के एंगल से जांच शुरू कर दी है।

Dec 17, 2025 01:29 pm ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
हिमाचल प्रदेश के शांत पहाड़ों में इन दिनों एक अजीब रहस्य मंडरा रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में कई जिलों में हवाई जहाज जैसे आकार के गुब्बारे मिले हैं, जिन पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (PIA) का लोगो या पाकिस्तानी झंडा छपा हुआ है। कुछ पर तो 'I Love Pakistan' तक लिखा है। ये गुब्बारे देखकर लोग हैरान हैं। आखिर ये कहां से आ रहे हैं? इस मामले में हिमाचल पुलिस पंजाब और राजस्थान पुलिस से संपर्क कर रही है।

गांवों में दहशत का माहौल

सबसे ताजा मामला ऊना जिले के चालेट गांव का है। एक घर की छत पर अचानक ऐसा गुब्बारा दिखा, जिस पर PIA लिखा था। घरवाले घबरा गए और फौरन दौलतपुर पुलिस चौकी को खबर की। पुलिस टीम तुरंत पहुंची, गुब्बारे को कब्जे में लिया और आसपास के इलाके की तलाशी ली।

इससे पहले 8 दिसंबर को गगरेट सब-डिवीजन के ततेहरा गांव में तीन गुब्बारे मिले, जिन पर पाकिस्तानी झंडा और प्यार संदेश थे। हमीरपुर और कांगड़ा जिलों में भी पिछले महीनों में ऐसे ही गुब्बारे देखे गए। गांववाले सहमे हुए हैं, लेकिन अच्छी बात ये कि अब तक इनमें कोई जासूसी डिवाइस, ट्रैकर या खतरनाक सामान नहीं मिला।

पंजाब और राजस्थान पुलिस से किया संपर्क

हिमाचल पुलिस कोई रिस्क नहीं ले रही। उन्होंने पंजाब और राजस्थान पुलिस से संपर्क किया है, क्योंकि इन राज्यों में भी ऐसे गुब्बारे मिलने की खबरें आई हैं। भारतीय वायुसेना के अधिकारियों से भी राय ली जा रही है। पुलिस लोकल वेंडर्स से पूछताछ कर रही है कि ये गुब्बारे कहां से बिक रहे हैं। फिलहाल कोई FIR दर्ज नहीं हुई, लेकिन जांच जोरों पर है। हिमाचल की पुलिस हर एंगल से पड़ताल कर रही है।

भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
