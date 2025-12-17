हिमाचल में कहां से आ रहे 'I Love Pakistan' वाले गुब्बारे? दूसरे राज्यों तक पहुंची जांच

संक्षेप: हिमाचल प्रदेश के ऊना और कांगड़ा सहित कई जिलों में 'I Love Pakistan' और PIA लिखे गुब्बारे मिलने से हड़कंप मच गया है। पुलिस ने पंजाब और राजस्थान पुलिस के साथ मिलकर जासूसी के एंगल से जांच शुरू कर दी है।

हिमाचल प्रदेश के शांत पहाड़ों में इन दिनों एक अजीब रहस्य मंडरा रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में कई जिलों में हवाई जहाज जैसे आकार के गुब्बारे मिले हैं, जिन पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (PIA) का लोगो या पाकिस्तानी झंडा छपा हुआ है। कुछ पर तो 'I Love Pakistan' तक लिखा है। ये गुब्बारे देखकर लोग हैरान हैं। आखिर ये कहां से आ रहे हैं? इस मामले में हिमाचल पुलिस पंजाब और राजस्थान पुलिस से संपर्क कर रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

गांवों में दहशत का माहौल सबसे ताजा मामला ऊना जिले के चालेट गांव का है। एक घर की छत पर अचानक ऐसा गुब्बारा दिखा, जिस पर PIA लिखा था। घरवाले घबरा गए और फौरन दौलतपुर पुलिस चौकी को खबर की। पुलिस टीम तुरंत पहुंची, गुब्बारे को कब्जे में लिया और आसपास के इलाके की तलाशी ली।

इससे पहले 8 दिसंबर को गगरेट सब-डिवीजन के ततेहरा गांव में तीन गुब्बारे मिले, जिन पर पाकिस्तानी झंडा और प्यार संदेश थे। हमीरपुर और कांगड़ा जिलों में भी पिछले महीनों में ऐसे ही गुब्बारे देखे गए। गांववाले सहमे हुए हैं, लेकिन अच्छी बात ये कि अब तक इनमें कोई जासूसी डिवाइस, ट्रैकर या खतरनाक सामान नहीं मिला।