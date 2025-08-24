हिमाचल के लिए इस बार मॉनसून बना काल, 298 लोगों की गई जान,आ गए आंकड़े

बिजली आपूर्ति के मामले में, मंडी जिले में सबसे ज्यादा असर पड़ा, जहां 134 ट्रांसफार्मर खराब हो गए, इसके बाद कुल्लू में 17, चंबा में 26, किन्नौर में 23 और कांगड़ा में छह ट्रांसफार्मर खराब हुए।

हिमाचल प्रदेश में 20 जून को मॉनसून की शुरुआत से अब तक कुल 298 लोगों की जान जा चुकी है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) ने रविवार को यह जानकारी दी। एसडीएमए की एक रिपोर्ट के अनुसार, इन 298 मौतों में से 152 मौतें बारिश से जुड़ी हुई थीं, जो भूस्खलन, अचानक आई बाढ़, घर गिरने और मौसम से जुड़ी अन्य घटनाओं के कारण हुईं। वहीं, 146 मौतें सड़क दुर्घटनाओं में हुईं, जिनमें से कई का संबंध फिसलन भरी सड़कों और क्षतिग्रस्त सड़कों से था।

एसडीएमए के अनुसार, भारी मॉनसूनी बारिश से हिमाचल प्रदेश में बुनियादी ढांचे को गंभीर नुकसान हुआ है, जिसमें दो राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच-03 और एनएच-305) सहित 400 सड़कें बंद हो गई हैं, 208 बिजली वितरण ट्रांसफार्मर बाधित हो गए हैं और 51 जल आपूर्ति योजनाएं बंद हो गई हैं। मंडी जिले में सबसे ज्यादा 220 सड़कें बंद हैं, जिनमें एनएच-03 भी शामिल है। इसके बाद कुल्लू में 101 सड़कें बंद हैं, जिनमें एनएच-305 भी शामिल है, जो बंजार और बालिचौकी में कई जगहों पर बंद है। अन्य प्रभावित जिलों में चंबा में 24, कांगड़ा में 21, ऊना में 12, शिमला में आठ, सिरमौर में नौ, किन्नौर में दो, लाहौल-स्पीति में एक और बिलासपुर में दो सड़कें बंद हैं।