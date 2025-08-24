himachal pradesh mosoon was disaster 298 deaths till now sdma releases latest data हिमाचल के लिए इस बार मॉनसून बना काल, 298 लोगों की गई जान,आ गए आंकड़े, Himachal-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsहिमाचल प्रदेश न्यूज़himachal pradesh mosoon was disaster 298 deaths till now sdma releases latest data

हिमाचल के लिए इस बार मॉनसून बना काल, 298 लोगों की गई जान,आ गए आंकड़े

बिजली आपूर्ति के मामले में, मंडी जिले में सबसे ज्यादा असर पड़ा, जहां 134 ट्रांसफार्मर खराब हो गए, इसके बाद कुल्लू में 17, चंबा में 26, किन्नौर में 23 और कांगड़ा में छह ट्रांसफार्मर खराब हुए।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, शिमला, एएनआईSun, 24 Aug 2025 04:53 PM
share Share
Follow Us on
हिमाचल के लिए इस बार मॉनसून बना काल, 298 लोगों की गई जान,आ गए आंकड़े

हिमाचल प्रदेश में 20 जून को मॉनसून की शुरुआत से अब तक कुल 298 लोगों की जान जा चुकी है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) ने रविवार को यह जानकारी दी। एसडीएमए की एक रिपोर्ट के अनुसार, इन 298 मौतों में से 152 मौतें बारिश से जुड़ी हुई थीं, जो भूस्खलन, अचानक आई बाढ़, घर गिरने और मौसम से जुड़ी अन्य घटनाओं के कारण हुईं। वहीं, 146 मौतें सड़क दुर्घटनाओं में हुईं, जिनमें से कई का संबंध फिसलन भरी सड़कों और क्षतिग्रस्त सड़कों से था।

एसडीएमए के अनुसार, भारी मॉनसूनी बारिश से हिमाचल प्रदेश में बुनियादी ढांचे को गंभीर नुकसान हुआ है, जिसमें दो राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच-03 और एनएच-305) सहित 400 सड़कें बंद हो गई हैं, 208 बिजली वितरण ट्रांसफार्मर बाधित हो गए हैं और 51 जल आपूर्ति योजनाएं बंद हो गई हैं। मंडी जिले में सबसे ज्यादा 220 सड़कें बंद हैं, जिनमें एनएच-03 भी शामिल है। इसके बाद कुल्लू में 101 सड़कें बंद हैं, जिनमें एनएच-305 भी शामिल है, जो बंजार और बालिचौकी में कई जगहों पर बंद है। अन्य प्रभावित जिलों में चंबा में 24, कांगड़ा में 21, ऊना में 12, शिमला में आठ, सिरमौर में नौ, किन्नौर में दो, लाहौल-स्पीति में एक और बिलासपुर में दो सड़कें बंद हैं।

बिजली आपूर्ति के मामले में, मंडी जिले में सबसे ज्यादा असर पड़ा, जहां 134 ट्रांसफार्मर खराब हो गए, इसके बाद कुल्लू में 17, चंबा में 26, किन्नौर में 23 और कांगड़ा में छह ट्रांसफार्मर खराब हुए। रिपोर्ट में कहा गया है कि जल आपूर्ति योजनाएं मुख्य रूप से मंडी (36) और लाहौल-स्पीति (2) में प्रभावित रहीं, जबकि अन्य क्षेत्रों में छोटी-मोटी रुकावटें आईं। अधिकारियों ने कई सड़क-सफाई टीमें, बिजली बहाली दल और आपातकालीन जल आपूर्ति के उपाय तैनात किए हैं, लेकिन लगातार भारी बारिश बहाली के काम में बाधा डाल रही है। एसडीएमए ने संवेदनशील इलाकों के निवासियों को सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और मानसून की स्थिति बनी रहने तक आधिकारिक सलाह पर नजर रखने की सलाह दी है।

Himachal Pradesh Weather Himachal Pradesh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।